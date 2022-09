Lidl: Rentner-Paar protestiert gegen Ladenschild – es soll ihnen das Leben zur Hölle machen

Ein stinknormales Lidl-Schild, wie man es von jeder Parkplatz-Einfahrt des Discounters kennt, sorgt bei einem Rentner-Pärchen für großen Ärger.

Kurz vor der Eröffnung einer neuen Lidl-Filiale in ihrer Straße gehen die beiden Ruheständler nun auf die Barrikaden.

Lidl-Schild sorgt bei Ehepaar für mächtig Ärger

Linda und Douglas Blackwell leben seit rund 40 Jahren in ihrem Haus in der britischen Grafschaft Surrey. Nach sieben Jahren Bauzeit soll im Oktober 2022 nun ein neuer Lidl bei ihnen um die Ecke eröffnen – das rund neun Meter hohe Schild an der Einfahrt steht bereits. Aber genau dieses leuchtende Schild mit dem großen Lidl-Logo bringt die Blackwells nun zur Weißglut.

Ein stinknormales Lidl-Schild sorgt bei einem Paar für mächtig viel Ärger. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

„Dieses gelbe Lidl-Schild wird in meinen Garten, meine Küche und meine Lounge scheinen und das will ich nicht“, schimpft Douglas. „Wenn mein Haus heute 900.000 Pfund wert ist und dann dieses Licht hineinscheint, wird es dann nur noch 600.000 Pfund wert sein? Ich will es da nicht haben und es hätte niemals dort aufgestellt werden dürfen.“

Auch Gattin Linda plagen ähnliche Sorgen: „Douglas und ich hätten kein Problem damit, wenn es nur halb so groß wäre, aber wenn ich in meiner Küche stehe, sieht es so aus, als wächst das Schild hinten aus unserem Garten heraus. Wir leben seit 40 Jahren hier und es wird unser Haus entwerten.“

Bau von neuer Lidl-Filiale von Anfang an ein Ärgernis

Bereits während des Lärms auf der angrenzenden Baustelle hatten die Blackwells Einschränkungen erdulden müssen. Besuche oder Grillfeiern im Garten? Daran war in den letzten sieben Monaten nicht zu denken. Auch das Abholzen von Bäumen in der Straße hatte Anwohner bereits erzürnt.

Dem lokalen Newsportal „SurreyLive“ zufolge erheben einige künftige Lidl-Nachbarn jetzt schwere Vorwürfe gegen den verantwortlichen Stadtrat. So soll der Discounter mittlerweile an einem ganz anderen Ort errichtet werden, als zuvor angegeben.

Diesen Vorwürfen wollen die Verantwortlichen nun nachgehen.