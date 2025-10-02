Lidl-Kunden machen es an SB-Kasse immer wieder – dabei droht dafür sogar der Knast!

Heutzutage findet man in fast jedem Supermarkt und Discounter SB-Kassen. So auch bei Lidl. Viele Kunden schätzen diese Möglichkeit, da sie Zeit sparen und lange Schlangen vermeiden können.

Andere stehen dieser Entwicklung kritisch gegenüber und stellen sich die Frage: „Was ist, wenn ich mal vergesse, ein Produkt zu scannen? Mache ich mich direkt strafbar?“ Dieser Gedanke sorgt bei einer wachsenden Kundengruppe für Unsicherheit.

Lidl und der rechtliche Unterschied beim Vergessen

Rechtlich entscheidend ist, ob Waren unabsichtlich oder bewusst nicht gescannt werden, erklärt Rechtsanwältin Nicole Mutschke gegenüber der „Bild„. Bei einem vollen Einkaufswagen fällt ein kleines, übersehenes Produkt anders ins Gewicht als das absichtliche Weglassen teurer Artikel. In jedem Fall hängt die Bewertung von den individuellen Umständen ab.

Auch bei Lidl könnte eine Unachtsamkeit problematisch werden, wenn es als bewusste Handlung ausgelegt wird. Kunden sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine solche Situation schnell zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führen kann.

Rechtliche Konsequenzen und einkaufsbezogene Tipps bei Lidl

Wer bei Lidl Waren einfach einsteckt, macht sich des Diebstahls strafbar. Dieses Vergehen kann mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Manipulierst du Preise, indem du teure Artikel in günstige Verpackungen legst, kann dies als Betrug eingestuft werden – ebenfalls strafbar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe. Kunden sollten sich dieser Konsequenzen bewusst sein, um keine Probleme zu riskieren.

Das Fazit ist eindeutig: SB-Kassen, beispielsweise bei Lidl, verlangen größte Aufmerksamkeit. Um Streit oder rechtliche Folgen zu vermeiden, solltest du jede Ware sorgfältig scannen. Wer unsicher ist, ob er alle Artikel korrekt erfasst, sollte besser die Schlange an der klassischen Kasse in Kauf nehmen. Viele Lidl-Kunden bleiben daher lieber bei der traditionellen Zahlungsweise. SB-Kassen können zwar praktisch sein, erfordern jedoch ein hohes Maß an Achtsamkeit.

