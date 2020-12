Lidl: Rückruf! Dieses Fischfilet könnte dich krank machen

In einem Fischprodukt bei Lidl wurden Bakterien nachgewiesen, das zu schweren Erkrankungen führen können.

Rückruf bei Lidl!

Lidl ruft Forellenfilets zurück – Gesundheitsgefahr!

Betroffen ist das Produkt „Nautica Regenbogen Forellenfilets, 125 g“ des Herstellers “Agustson a/s“ – genau genommen die Sorten „Natur“ und „Pfeffer“ mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG. Das Mindesthaltbarkeitsdatum spielt dabei keine Rolle. Es werden alle Produkte dieses Kennzeichens zurückgerufen.

Das betroffene Produkt: "Nautica Regenbogen Forellenfilets, 125g" in den Sortierungen Natur und Pfeffer des Herstellers Agustson a/s mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG. Foto: Lidl

Der Grund: In den Forellenfilets wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Dabei handelt es sich um ein Bakterium, das schwere Magen-/Darmerkrankungen auslösen kann, die den Symptomen eines grippalen Infekts ähneln. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Daher warnt Lidl: Das Produkt keinesfalls essen, sondern wegwerfen oder in die Filiale zurückbringen! Der Discounter betont jedoch zur Sicherheit noch einmal, dass keine Forellenfilets von anderen Herstellern von dem Rückruf betroffen sind.

In diesen Bundesländern wurde das Produkt verkauft

Verkauft wurden die betroffenen Filets in Lidl-Filialen in den folgenden Bundesländern:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Lidl hat das Produkt natürlich direkt aus dem Verkauf genommen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets, 125 g" in den Sortierungen Natur und Pfeffer mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG des Herstellers Agustson a/s mit allen Verbrauchsdaten betroffen. (at)