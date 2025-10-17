Eindringliche Warnung an Lidl-Kunden – sie sollten sofort handeln

Eindringliche Warnung an Lidl-Kunden!

Der Discounter informiert über einen Rückruf eines beliebten Lebensmittels: Die „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560 Gramm“ des niederländischen Lieferanten „Biscuit international“ werden zurückgerufen. Es herrscht Verletzungsgefahr!

Wie Lidl und der Lieferant mitteilen, kann bei einigen Chargen der Butterwaffeln ein gefährlicher Fehler bei der Herstellung nicht ausgeschlossen werden – es könnten sich Metallfremdkörper in den Waffeln befinden!

„Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren“, erklärt Lidl.

Der niederländische Lieferant Biscuit international informiert über einen Warenrückruf des Produktes „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g“. Foto: Lidl

Betroffen sind ausschließlich die „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup“ in der 560-Gramm-Packung – mit den folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:

9. Dezember 2025

15. Dezember 2025

16. Dezember 2025

17. Dezember 2025

22. Dezember 2025

„Kaufpreis wird zurückerstattet“

Die Butterwaffeln wurden bei Lidl in ganz Deutschland verkauft – nur nicht in Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden“, erklärt der Discounter. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“