Lidl, Rewe und Co: Ausgerechnet vor Ostern! DIESES Produkt plötzlich viel teurer

Diese Nachricht wird vielen Kunden von Lidl, Rewe und anderen Supermärkten gar nicht gefallen. Ausgerechnet zu Ostern soll ein Produkt deutlich teurer werden.

Besonders für Familien, die das Fest zusammen feiern, dürfte sich das auf dem Kassenzettel beim nächsten Einkauf bei Rewe, Lidl und anderen Discountern bemerkbar machen.

Produkt bei Lidl, Rewe und Co soll teurer werden

Dass die Preise für die unterschiedlichsten Produkte steigen, ist für viele Kunden keine wirkliche Neuigkeit mehr. Doch nun trifft es ausgerechnet zu Ostern ein Lebensmittel, das wohl zu keiner anderen Zeit so beliebt ist wie jetzt. Denn zu Ostern gibt es bei vielen immer noch Eier. Manchmal aus Schokolade, aber auch bemalte oder gefärbte Eier erfreuen sich weiterhin großer Beleibtheit. Nun sollen die Preise für Eier in die Höhe schnellen.

In der vergangenen Woche habe der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Paket mit zehn Eiern aus Bodenhaltung in der Größe M bei 2,02 Euro gelegen, sagte Mechthild Cloppenburg, Expertin der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) mit Sitz in Bonn. „Vor einem Jahr lag der Preis noch bei 1,75 Euro.“

Die Gründe liegen in den deutlich gestiegenen Preisen für Energie, Futter und Löhnen. Außerdem seien die Eierpreise für Ostern generell höher als zu anderen Zeiten. „Dann ist auch die Nachfrage hoch, und Eier sind ein knappes Gut“, sagte Cloppenburg.

Weiterer Grund für Preiserhöhung bei Eiern

Ein weiterer Grund für die hohen Eierpreise liegt nach Expertenansicht im Verbot des Kükentötens, das im Januar vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Damit wurde in Deutschland die Praxis beendet, dass Millionen von männlichen Küken getötet wurden, weil ihre Aufzucht als Brüder der männlichen Legehennen unwirtschaftlich ist.

Dem Landesbauernverband Landvolk Niedersachsen zufolge konnten viele Brütereien die gesetzlichen Vorgaben nach dem Verbot des Kükentötens nicht erfüllen und haben ihren Betrieb daher eingestellt. Im vergangenen Jahr seien 45 Prozent weniger Legeküken in deutschen Brütereien geschlüpft. Viele Legeküken seien daher aus dem Ausland gekommen, wo das Kükentöten weiter erlaubt sei, hieß es vom Landesbauernverband.

Für die Legehennenhalter sei das Einstallen von Junghennen ohne Kükentöten daher teurer geworden. Hinzu kommen hohe Futterkosten und die Vogelgrippe. Eine Folge: Viele Landwirte stallen deshalb weniger neue Hennen ein, wie eine Sprecherin sagte. Hennen aus dem Ausland sind zwar günstiger, erfüllten aber nicht die Vorgabe, ohne Kükentöten erzeugt worden zu sein. (mit dpa)