Lidl, Rewe und Co.: Heftige Obst- und Gemüse-Preise! Kunden entsetzt – „Wer’s kauft, ist selbst Schuld“

Der Gang zur Kasse bei Lidl, Rewe und Co. hat viele Verbraucher in den letzten Monaten gewaltig ins Schwitzen gebracht. Denn insbesondere die Preise für Lebensmittel sind im Zuge durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen explodierten Energiekosten komplett durch die Decke gegangen.

In den letzten Wochen schien sich die Preisspirale wieder etwas langsamer zu drehen. Lidl, Rewe und Co. kündigten sogar wieder günstigere Preise bei zahlreichen Produkten an. Das gilt jedoch nicht für alle Angebote aus dem Sortiment von Lidl, Rewe und Co. (mehr hier). Jetzt schießt aus der Sicht einiger Kunden wieder ein Produkt den Vogel ab.

Lidl, Rewe und Co.: Preis-Schock beim Gemüse

Beispiel gefällig? Bei Lidl entdeckte ein Kunde eingeschweißten Spitzkohl aus Portugal. Bei dem Preis von 2,39 Euro das Kilogramm schlackerten dem Mann die Ohren. Sein Urteil: „Die sind doch nicht mehr ganz dicht.“ Gut, dass der Lidl-Kunde nicht zeitgleich die Angebote bei der Konkurrenz gesehen hat. Da kostete das Kilogramm Spitzkohl am Dienstag (23. Mai) 3,49 Euro.

Es ist nicht das einzige Produkt, das den Verbrauchern Kopfschmerzen bereitet. So tauschen sich einige Kunden auf der Facebook-Seite von Lidl auch über den Preis heimischer Erdbeeren aus. Der Rekordpreis bei Rewe soll bei 8,90 Euro für eine 500-Gramm-Schale der beliebten Früchte gelegen haben. „Wahnsinn“, sagt ein Kunde und macht klar: „Wer’s kauft, ist selbst schuld.“

Preise bei Lidl, Rewe und Co. zwingen zum Verzicht

Durch die Preise sehen sich einige Kunden dazu gezwungen, nur noch das Nötigste einzukaufen. Sie schlagen bei den überteuerten Produkten nicht mehr zu, „außer bei Dingen, die wichtig sind und man nicht drauf verzichten kann“, erklärt einer seine Strategie.

Die teuren Preise für Erdbeeren und Spitzkohl haben mit der Verfügbarkeit zu tun. Bei beiden beginnt die erste Erntezeit erst im Mai. So mancher Spitzkohl – wie der im Fall von Lidl – muss noch aus wärmeren Ländern importiert werden. Wenn in den nächsten Wochen mehr in Deutschland geerntet wird, dürften die Preise auch für die frischen Saisonprodukte bei Rewe, Lidl und Co. sinken.