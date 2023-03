Lidl, Rewe und Co.: Preise für beliebtes Lebensmittel explodieren! Kunden sollten genau hinsehen

Die Preise für Lebensmittel bei Lidl, Rewe und Co. sind in den vergangenen Monaten komplett durch die Decke gegangen. Während im letzten Jahr vor allem über die Sprit- und Energiepreise diskutiert wurde, bereitet Verbrauchern nun der Einkauf im Supermarkt das größte Kopfzerbrechen.

So sind die Preise für Lebensmittel bei Lidl, Rewe und Co. nach Angaben der Verbraucherzentrale im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent gestiegen. Bei einigen Produkten sind die Unterschiede besonders extrem. So hatte ein Edeka-Markt zuletzt mehr als drei Euro für eine Gurke (mehr hier) verlangt! Doch nicht nur am Obst- und Gemüseregal wird den Kunden aktuell schwindelig. Auch der Butterpreis legte zuletzt eine irre Achterbahnfahrt hin. Wer hier genau hinschaut, kann jedoch ordentlich sparen…

+++ Edeka, Aldi und Co.: Extreme Preisschwankungen bei Butter – steckt dahinter eine bewusste Masche? +++

Lidl, Rewe und Co.: Butterpreise gehen durch die Decke

Die Butter hatte sich im vergangenen Jahr beinahe zu einem Luxusgut entwickelt. Für ein halbes Pfund Butter mussten Kunden selbst beim Discounter mehr als zwei Euro hinlegen. Zuletzt hatte sich die Lage etwas entspannt. So purzelte der Butter-Preis zuletzt dramatisch (mehr hier). Doch das gilt längst nicht für alle Buttermarken, berichtet „NTV“.

Demnach sollen die Preise pro Päckchen im März wieder angezogen haben. So müsse der Kunde durchschnittlich 2,15 Euro für 250 Gramm Butter hinlegen – und damit 26 Prozent mehr als noch im Januar. Das liege vor allem an bestimmten Markenprodukten. Das teuerste werde aktuell für satte 4,70 Euro verkauft!

So können Kunden bei Lidl, Rewe und Co. sparen

„Schwankungen kommen aufgrund der verschieden Rohstoff- und Verpackungspreise zustande, die die Hersteller am Ende auch an den Verbraucher weitergeben müssen“, sagte Hannah Kehl gegenüber dem TV-Sender. Den Beobachtungen der Expertin für den Bereich Lebensmittel bei der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zufolge sollen Kunden allerdings nicht mehr bereit sein, Mondpreise für Lebensmittel zu bezahlen. Sie hätten verschiedene Strategien entwickelt, um zu sparen.

So würden die Kunden im Falle der Butter etwa zu Alternativen (Margarine, Frischkäse) greifen. Außerdem würden die Verbraucher bei Marken-Angeboten zuschlagen. Ein weiterer Tipp der GfK-Expertin: ein Blick auf die Eigenmarken von Lidl, Rewe und Co.. Im Falle der Butter müssten Kunden aktuell hier durchschnittlich nur 1,49 Euro pro Päckchen hinlegen. Es lohnt sich also derzeit mehr denn je, die Preise in den Regalen genau zu vergleichen.