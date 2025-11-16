Zahlen offengelegt: Achten Kunden bei Lidl, Rewe & Co. nicht mehr auf den Preis?

Die Deutschen greifen beim Einkaufen offenbar immer häufiger zu Bio-Produkten – und das trotz höherer Preise. Laut einer Studie der Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn soll der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln 2025 um rund 10 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro steigen. Damit würde der bisherige Rekord aus dem Vorjahr deutlich übertroffen.

Bio-Boom bei Lidl, Rewe und Co.

Studienautor Stephan Rüschen erklärt: „Mit der abnehmenden Inflation kaufen die Menschen weniger preisbewusst ein und greifen häufiger zu Bio-Produkten.“ Die Preisfrage scheint für viele also keine so große Rolle mehr zu spielen. Ein gesteigertes Bewusstsein für Nachhaltigkeit lasse sich dagegen laut Rüschen nicht eindeutig nachweisen.

Am meisten profitieren davon die Händler. Im Lebensmitteleinzelhandel führen die Discounter von Lidl, Rewe und Co. die Rangliste an – noch vor den klassischen Supermärkten. In den vergangenen Jahren haben die großen Ketten ihr Bio-Angebot stark ausgebaut, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Auch Drogerien verzeichnen enorme Zuwächse, während reine Bio-Läden nur noch etwa zehn Prozent des Umsatzes ausmachen.

Eigenmarken von Lidl, Rewe und Co. gefragt

Der Anteil von Bio am gesamten Lebensmittelumsatz liegt laut Studie mittlerweile bei knapp sieben Prozent – Tendenz steigend. Besonders gefragt sind Eigenmarken von Lidl, Rewe und Co., die im ersten Halbjahr bereits auf 47 Prozent Marktanteil kamen. Die Verbraucher greifen also nicht nur häufiger zu Bio, sondern auch gezielt zu günstigeren Markenvarianten.

Laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft verzeichneten vor allem Mehl, Öl und Milchprodukte aus ökologischem Anbau die größten Zuwächse. „Die Menschen kaufen die Produkte, weil sie wissen, dass Bio sicher und umweltfreundlich ist“, sagt Tina Andres, Vorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Genau deshalb setzen Händler wie Lidl, Rewe und Co. immer stärker auf Bio.

Der Bio-Markt hat über die Jahre stetig an Bedeutung gewonnen. Nach einem kleinen Rückgang 2022 geht es nun wieder deutlich bergauf. Allerdings wächst die heimische Anbaufläche nur langsam. Zwar wurden 2024 bereits 11 Prozent der Agrarflächen ökologisch bewirtschaftet, doch bis zum Regierungsziel von 30 Prozent bis 2030 ist es noch ein weiter Weg.