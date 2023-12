Lidl, Rewe, Kaufland und Co.: Kunden entsetzt – darum checken Kassierer WIRKLICH die Eier-Kartons

Steht man vor dem Eierregal in Supermärkten wie Lidl, Rewe, Kaufland und Co., kann einen die Auswahl schnell erschlagen. Die unterschiedlichsten Anbieter, die unterschiedlichsten Haltungsformen und vor allem die unterschiedlichsten Preise springen einem ins Auge. Da kann die Entscheidung schon mal schwer fallen – zumal oft eine Kluft besteht zwischen dem, was der Kunde eigentlich kaufen möchte und dem, was er sich leisten kann.

Hat man sich dann für einen Eierkarton entschieden und legt ihn auf das Kassenband, kommt es oft vor, dass die Kassierer noch einmal hineinschauen. Wahrscheinlich, um zu sehen, ob alle Eier drin sind und ob eines kaputt ist, oder? Falsch gedacht!

DARUM checken Kassierer von Lidl, Rewe, Kaufland und Co. die Eierkartons

Es kann schnell passieren, dass ein Ei im Karton zerbricht und eine Sauerei anrichtet. Da ist es natürlich nett, wenn die Kassierer noch einmal nachschauen. Doch hinter der Kontrolle der Eierkartons steckt eigentlich ein ganz anderer Grund. Eine Kundin hat deshalb eine Kassiererin bei Rewe darauf angesprochen. Die Antwort verblüffte sie.

Denn auch diese Kundin dachte, es sei einfach ein netter Service des Supermarktes. Doch die Antwort war eine ganz andere, „Die Kassiererin meinte allerdings, dass es wohl mehrfach vorgekommen ist, dass Leute die normalen Eier durch Überraschungseier ersetzt haben und die für den Preis von normalen Eiern mitgehen lassen wollten“, berichtete die Kundin auf Reddit.

Dass die Kassierer von Lidl, Rewe, Kaufland und Co. einen Blick in den Eierkarton werfen, hat daher nicht nur einen Grund. Neben dem Einschmuggeln von Lebensmitteln, um diese nicht bezahlen zu müssen, versucht mancher vor allem, Überraschungseier gratis zu ergattern. Fakt ist auch, dass das Supermarktpersonal immer aufmerksamer werden muss, denn die Kunden lassen sich immer mehr einfallen, um Produkte mitgehen zu lassen.