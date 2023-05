Lidl, Rewe und Co.: Umstellung der Supermarkt-Kassen kommt – das müssen Kunden jetzt wissen

Kunden von Lidl, Rewe und Co., aufgepasst: Schon bald kommt es zu Umstellungen an den Supermarkt- und Discounter-Kassen. Von dem neuen Vorhaben sollst auch du profitieren.

Änderung bei Lidl, Rewe und Co.: Der klassische Strichcode an den Waren könnte schon bald Geschichte sein, wie „Watson“ berichtet. Das Unternehmen GS1 Germany hat bereits in 20 Ländern ein Pilotprojekt am laufen, welches die bekannten schwarze Striche durch einen anderen Aufdruck ersetzt: Die sogenannten 2D-Barcodes.

Lidl, Rewe und Co.: Einkauf soll für Kunden informativer werden

2D-Barcodes sind zum Beispiel die viereckigen QR-Codes, die sich mit der Handykamera oder mit Hilfe von Apps scannen lassen. Und sie haben einen Vorteil: Während sich mit dem ganz normalen Strichcode nur die Preisinformation lesen lässt, können mit den 2D-Codes mehr Informationen gespeichert werden.

Und das heißt für Kunden: Der Einkauf wird noch interaktiver und informativer. So sollen neben dem Preis noch andere Infos für den Kunden aufrufbar sein. Das soll sogar so weit gehen, dass die Informationen zum Produkt in verschiedenen Sprachen abgerufen werden können.

Lidl, Rewe und Co.: Vorhaben kann noch einige Zeit dauern

Der Wechsel soll für die Supermärkte und Discounter Vorteile bieten. Dazu zählt das Unternehmen GS1 Germany „mehr Kundenzufriedenheit und eine stärkere Kundenbindung“. Bis der neue Code flächendeckend eingeführt wird, könnte es allerdings noch einige Zeit dauern.

Geplant ist, dass der 2D-Code ab 2027 an allen Kassen lesbar ist, wie „Watson“ berichtet. Vereinzelt sind auf einigen Produkten bei Lidl, Rewe, Aldi und Co. auch schon QR-Codes abgebildet.