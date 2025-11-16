Hamsterkaufwelle bei Lidl, Rewe & Co. vorprogrammiert? Vor Weihnachten geht die Nachricht um

Weihnachtsgänse könnten dieses Jahr knapp werden – eine Hiobsbotschaft für viele Familien, die sich den traditionellen Festtagsbraten nicht wegdenken können. Schuld daran ist die Geflügelpest, die deutschlandweit für große Verluste in der Geflügelwirtschaft sorgt.

Müssen Verbraucher jetzt mehr zahlen? Droht sogar eine Hamsterkaufwelle bei Lidl, Rewe & Co., um noch rechtzeitig an die beliebte Gans zu kommen?

Geflügelpest sorgt für Unsicherheit bei Lidl, Rewe & Co.

Laut dem Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) ist mit einem geringeren Angebot an deutschen Weihnachtsgänsen zu rechnen. Grund sind die verheerenden Folgen der Geflügelpest, durch die laut Friedrich-Loeffler-Institut allein in diesem Jahr bereits 1,5 Millionen Tiere getötet wurden. Dadurch könnten Verbraucher beim Festmahl leer ausgehen oder tiefer in die Tasche greifen müssen.

Eine erste Preissteigerung ist bereits sichtbar: Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) meldet für frisches Gänsefleisch aus Deutschland einen Durchschnittspreis von 19,30 Euro pro Kilo. Das sind 53 Cent mehr als 2024. Bei Lidl, Rewe & Co. seien deutsche Gänse aktuell für 18 bis 22 Euro je Kilo zu haben. Ein Blick in die Restaurants zeigt: Auch dort könnten Feiernde mehr bezahlen müssen, falls die Knappheit zu noch höheren Preisen führt.

Wird Wild jetzt beliebter?

Die erhöhte Nachfrage scheint jedoch auch Alternativen ins Spiel zu bringen. Jäger machen einen Trend zu Wildbret aus heimischen Wäldern aus. Die als Vogelgrippe bekannte Seuche lässt viele Verbraucher umdenken und öfter zu Wild aus der Region greifen, heißt es vom Landesjagdverband Brandenburg. Könnte Wild damit die Weihnachtsgans bei Lidl, Rewe & Co. in den Hintergrund drängen?

Die Dramatik der Vogelgrippe zeigt sich auch bei deutschen Gänsehaltern, die die Schlachtung ihrer Tiere vorziehen. ZDG-Geschäftsführer Wolfgang Schleicher warnt: Frische deutsche Gänse könnten zum Fest knapp sein – und auch bei importierten Gänsen aus Polen wird es enger. Die dortige Geflügelwirtschaft kämpft ebenfalls mit Ausfällen. Das drückt zusätzlich auf den Markt. Preise für polnische Gans als Tiefkühlware sind teilweise um mehr als 100 Prozent gestiegen.

Einkaufsstress bei Lidl, Rewe & Co.

Viele Verbraucher fragen sich, ob sie Maßnahmen treffen sollten, um Platz in ihren Kühlschränken zu schaffen. Drohen Hamsterkäufe vor dem Fest? Eine Überlastung bei Lidl, Rewe & Co. erscheint nicht ausgeschlossen. Der ZDG beruhigt jedoch: Beim deutschen Geflügel sei insgesamt keine Engpass-Situation zu erwarten. Nur regional und zeitlich begrenzt könnten Einschränkungen auftreten.

Durch die Geflügelpest mussten bis zum 10. November etwa fünf Prozent aller deutschen Gänse vorzeitig getötet werden. Verbraucher könnten am Festmahl vorbeigehen müssen – oder tiefer in die eigene Tasche greifen. Ist die Weihnachtsgans dieses Jahr wirklich in Gefahr? Es bleibt zu hoffen, dass die Feiertagsstimmung darunter nicht leidet. (mit dpa)