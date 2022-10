Lidl, Rewe & Co: Achtung! Dadurch wird dein Einkauf teurer

Die goldene Regel vor dem Einkauf bei Lidl, Rewe oder anderen Supermärkten ist: Gehe niemals mit leerem Magen einkaufen!

Doch eine Studie beweist jetzt: Vorm Einkauf Lidl, Rewe und Co. solltest du etwas ganz anderes unterlassen. Denn dadurch sollst du deutlich mehr Geld ausgeben.

Lidl, Rewe & Co: DAS solltest du nie tun

In Zeiten, wo die Lebensmittelpreise fast an die Decke schießen, überlegen sich Verbraucher zwei Mal, was im Einkaufswagen landet und was nicht. Doch offensichtlich handeln Menschen dabei nicht immer ganz rational.

Du willst bei Lidl, Rewe und Co. kein Vermögen ausgeben? Dann lass von Kaffee lieber vor dem Einkauf die Finger weg!

Laut der im Fachmagazin „Journal of Marketing“ erschienenen Studie des Forscherteams um Dipayan Biswas, Professor für Marketing von der University of South Florida (USF), neigen Kaffeetrinker dazu, mehr Geld beim Einkaufen im Supermarkt auszugeben. „24vita.de“ hat zuerst darüber berichtet.

Lidl, Rewe & Co: Ergebnis eindeutig! Kaffee-Liebhaber aufgepasst

Bei vielen Menschen schrillen jetzt wohl die Alarmglocken, schließlich gehört für einen Großteil der Menschen der Kaffee am Morgen oder in der Mittagspause einfach dazu. Das soll er auch weiterhin, doch am besten vielleicht nicht kurz vor dem Einkauf. Denn bei dem Experiment seien Probanden in drei verschiedenen Tests in Geschäfte in Spanien und Frankreich geschickt worden.

Vor den Filialen standen Forscher und bedienten die Kunden mit einem Gratisgetränk aus der Espressomaschine. Eine Hälfte bekam Kaffee mit Koffein, die andere Hälfte entkoffeinierten Espresso oder Wasser. Beim Blick auf den Kassenbon war das Ergebnis eindeutig.

Laut „24vita.de“ hätten Kunden, die zuvor koffeinhaltigen Kaffee getrunken haben, 50 Prozent mehr ausgegeben als die anderen Teilnehmer. Insgesamt landeten bei ihnen 30 Prozent mehr an Produkten im Einkaufswagen.

Lidl, Rewe & Co: DAS ist der Grund

Als Grund für das impulsive Einkaufsverhalten, nannten die Forscher die vermehrte Ausschüttung des Glückshormons Dopamin. Auffällig dabei war, was die Probanden sich genau kauften. Viele hätten zu Wohlfühlartikeln wie Parfum oder Duftkerzen gegriffen.

Neben Hunger kommt nun also auch Kaffee mit Koffein als fiese Finanzfalle beim Einkauf hinzu. Wer der Studie nicht traut, kann ja mal den Selbsttest wagen… (cg)