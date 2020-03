Lidl-Revolution! Schon bald kannst du beim Discounter ...

Lidl: Der Discounter will in Deutschland ein neues Bezahlsystem anbieten. (Symbolbild)

Lidl hat in Deutschland Großes vor. Ein neues Bezahlsystem soll hierzulande an den Kassen des Discounters eingeführt werden.

Bereits im Oktober 2019 stellte Lidl sein eigenes Handy-Bezahlsystem „Lidl Pay“ vor – zunächst jedoch nur in Spanien. Nun sollen die deutschen Filialen nachziehen, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet.

Lidl: Discounter will Handy-Bezahlsystem nach Deutschland bringen

An der Lidl-Kasse sollen Kunden bald via Smartphone bezahlen können. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

In Spanien war die Einführung von „Lidl Pay“ ein voller Erfolg: Alleine in den ersten drei Wochen nach dem landesweiten Start zahlten 12.000 Kunden an den Lidl-Kassen rund 79.000 Mal via Smartphone. Das „Lidl Pay“-System ist in die Loyalty-App „Lidl Plus“ integriert.

Gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ hat Lidl offiziell bestätigt, seinen Handy-Bezahldienst „perspektivisch“ im allen Filialen in Deutschland anbieten zu wollen.

Das ist Lidl:

Lidl ist ein Discountunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm

Lidl betreibt derzeit 11.000 Filialen in 29 Ländern

Nach Anzahl der Filialen ist Lidl der größte Discounter-Konzern der Welt

Weltweilt arbeiten rund 160.000 Mitarbeiter bei Lidl

Wann genau der Startschuss für dieses Vorhaben fallen soll, kann der Lebensmittelhändler jedoch nicht sagen – aufgrund der Corona-Krise fehle es aktuell an Planungssicherheit.

Mit anderen Mobile-Payment-Systemen wie „Apple Pay“, „Google Pay“ oder „Payback Pay“ muss sich Lidl in diesem Sektor allerdings gegen namhafte Konkurrenten behaupten. (at)