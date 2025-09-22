Große Änderung bei Lidl – Kunden können es kaum übersehen

Lidl setzt neue Maßstäbe – und das nicht nur beim Preis! Als erster großer Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland will der Discounter etwas ändern, was es so in den anderen Konkurrenz-Märkten noch nicht gab.

Die Kunden von Lidl werden es sofort sehen!

Umstellung bei Quark, Wurst & Co.: Lidl will Bedingungen verändern

Denn ab Ende 2025 wird Quark, frische Schlagsahne, Schmand, körnigen Frischkäse und Skyr „Pur“ in allen Fettstufen konsequent auf die Tierwohl-Haltungsformstufe 3 umstellen. Und das Beste: Alle Rohstoffe stammen dabei zu 100 Prozent aus deutscher Landwirtschaft.

Das bedeutet nicht nur bessere Bedingungen für die Tiere, sondern auch volle Transparenz für die Kunden, die immer bewusster einkaufen. „Wir denken Haltung und Herkunft zusammen“, bringt Christoph Graf, Einkaufsleiter bei Lidl Deutschland, die Strategie auf den Punkt. Lidl will dadurch seine heimischen Bauern mit fairen Tierwohlzuschlägen unterstützen – denn klar ist: Höhere Standards in den Ställen kosten Geld.

Und bereits seit 2024 läuft die Umstellung bei der Trinkmilch, die seitdem ausschließlich in der Haltungsformstufe 3 oder höher angeboten wird. Nun geht Lidl den nächsten Schritt und erweitert diese ambitionierte Tierwohl-Offensive auf eine breite Palette von Molkereiprodukten.

Tierwohl soll gefördert werden

Doch Lidl bleibt nicht nur bei Milchprodukten dran: Auch im Bereich Fleisch und Wurst macht der Discounter Tempo. Bis Ende 2025 sollen mindestens 50 Prozent des Eigenmarken-Sortiments „Metzgerfrisch“ auf Haltungsformstufe 3 umgestellt sein. Langfristig, bis 2030, will Lidl alle gekühlten Frischfleisch- und Wurstartikel aus eigener Marke mindestens auf dieses Niveau heben.

Das Ziel? Tierwohl endlich zum Standard machen, ohne die Kunden beim Einkauf zu überfordern. Denn Lidl kennzeichnet alle Produkte der Stufe 3 klar mit dem eigenen Label „Faire Haltung – Zum Wohl der Tiere“. Dieses Label garantiert nicht nur höhere Tierschutz- und Umweltstandards, sondern macht den Einkauf für Tierwohl-Fans deutlich einfacher.

Das Vorhaben von Lidl ist somit klar: Tierwohl sollte kein Luxusprodukt sein, sondern ein Grundstandard.