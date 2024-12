Lidl-Kundin soll plötzlich 45.000 Euro zahlen – der Grund macht sauer

Seit einigen Jahrzehnten gehört Lidl in Deutschland zu den beliebtesten Discountern, hat ebenso wie zum Beispiel Aldi einen stabilen Kundenstamm.

Durch eine hauseigene App können Lidl-Kunden sogar ab und zu deutlich mehr sparen als sonst beim Discounter. Doch eine Kundin ließ sich von dem guten Ruf des Unternehmens blenden und tappte in eine wirklich fiese Falle.

Lidl-Kundin fällt auf gefälschten Prospekt rein

Nicht nur in den Lidl-Filialen in ganz Deutschland können Kunden beim alltäglichen Einkauf sparen. Auch im Online-Shop des Discounters gibt es immer wieder günstige Angebote. Wenn man dann schon mal am Shoppen und Surfen im Netz ist, kann sich auch ein Blick in den aktuellen Lidl-Prospekt lohnen, der ebenfalls online einsehbar ist.

Auch interessant: Lidl und Kaufland tun es schon wieder – Kunden mit den Nerven am Ende! „Jedes Mal ausverkauft“

Allerdings lauern im Internet auch einige Gefahren durch Betrüger, wie eine Lidl-Kundin jetzt feststellen musste. Sie war nämlich auf der Suche nach einem Lidl-Prospekt im Netz – geriet jedoch an eine gefälschte Adresse. Mit bitteren Folgen!

Lidl-Kundin: Betrüger leert Konto!

Wie „Charivari“ berichtet, erhielt die Frau aus Regensburg auf ihrem Webbrowser eine Virus-Warnung, nachdem sie den vermeintlichen Lidl-Prospekt online durchstöbert hatte.

Mehr aktuelle Verbraucher-Themen haben wir hier zusammen gestellt:

Die Virus-Warnung riet der Frau, einen Windows-Mitarbeiter anzurufen, um das Problem zu lösen. Doch auch diese Warnung war nur ein heimtückischer Fake. Denn als die Frau die Nummer des angeblichen Windows-Mitarbeiters wählte, landete sie, ohne es zu wissen, bei einem Betrüger. Der unbekannte Mann schaffte es stattdessen, sich durch das Telefonat Zugriff zum Computer der ahnungslosen Lidl-Kundin zu verschaffen. Von dort aus räumte der Betrüger mittels Online-Banking das Konto der Regensburgerin leer – sie verlor das gesamte dort gelagerte Geld: satte 45.000 Euro!