Lidl-Kunden gehen auf die Barrikaden – schuld ist dieses Produkt

Auf dieses Produkt hatten viele Kunden von Lidl sich bereits gefreut. Doch für einige Kunden folgte dann die große Ernüchterung. Was war passiert?

Lidl warb zuletzt mit einem besonderen Angebot für Computer-Freunde: Kunden konnten ein Tablet der Marke Lenovo für 159 Euro kaufen. Was nach einem verlockenden Angebot klingt, wurde für einige Kunden zur Enttäuschung. Denn obwohl sie zum Zeitpunkt der Ladenöffnung in den Filialen erschienen, gingen sie leer aus.

Lidl bot Tablets an

So beschwert sich ein Kunde exemplarisch auf der Facebook-Seite von Lidl: „Ihr hattet diese Woche ein tolles Angebot in der Werbung – das Lenovo-Tablet für 159 Euro. Ich war heute kurz nach 7 Uhr in der Filiale, und es war ausverkauft. Und zwar in ALLEN Filialen in der Umgebung.“

Auch interessant: Geheimer Hinweis auf Preisreduzierungen bei Lidl? Auf dieses Detail solltest du beim nächsten Einkauf achten

Der Kunde redete sich förmlich in Rage. Er war stinksauer, als er erfuhr, dass die Filialen angeblich nur drei Geräte erhalten hätten. „Ich hätte ja nichts gesagt, wenn die Filiale 10 oder 20 dieser Tablets gehabt hätte. Aber nur drei Stück?! Ihr habt dieses Tablet groß in der Werbung. Was möchte das Unternehmen den Kunden damit sagen? Was für eine Strategie steckt dahinter?“

Lidl-Kunden enttäuscht

Der Kunde hörte gar nicht mehr auf: „Es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr mit Ware werbt und dann lächerliche 2-3 Stück im Laden anbietet (z.B.beim Stand-Up-Paddle). So macht ihr die Kunden nicht zu Fans. Ich ärgere mich über sowas und mir tun die Mitarbeiter leid, die den ganzen Tag den Frust der Kunden abbekommen.“

Eine andere Kundin stimmte zu: „In den Filialen, in denen wir heute waren, gab es ein Gerät. Das ist mehr als lächerlich. Bei einem solchen Angebot sollte schon etwas mehr in der Filiale vorhanden sein. Da ist eine erhöhte Nachfrage doch nicht wirklich überraschend.“

Mehr Themen:

Lidl antwortet

Lidl ließ daraufhin wissen: „Für jede Aktion bestimmen wir den Bedarf der jeweiligen Produkte auf Grundlage zahlreicher Faktoren wie beispielsweise unserer Erfahrungswerte aus vergleichbaren früheren Aktionen. So stellen wir sicher, dass wir den Kunden die Artikel in angemessener Bevorratung während des gesamten Aktionszeitraums anbieten können. Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können.“

Und weiter: „Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage kann es jedoch sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind. Wir bedauern das außerordentlich und werden zukünftig versuchen, die Mengen unserer Aktionswaren zu optimieren.“