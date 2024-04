Lidl-Kunden sind zerstritten – Filialleiter spricht Klartext: „Macht total keinen Sinn!“

Streit unter Lidl-Kunden! Dieses Thema sorgt für ordentlich Kontroverse – es geht um Preisschilder. Jetzt spricht ein Filialleiter Klartext.

Dieses Tiktok-Video eines Lidl-Filialleiters sorgt für reichlich Diskussionen: Es geht um die Platzierung von Preisschildern im Supermarkt. Die meisten Supermärkte und Discounter wie Aldi, Rewe und Co. haben die Preisangaben unter den Produkten platziert. Bei Lidl sieht das jedoch anders aus, wie das Online-Portal „T-Online“ berichtet.

Lidl verfolgt eine eigene Preisschild-Taktik

„Bei Lidl sind die Preisschilder nicht unten drunter, sondern oben drüber. So sollte es auch sein“, betont der Filialeiter in seinem Video. „Wie soll das denn in der letzten Reihe sein? Kleben wir das Preisschild dann auf den Boden? Macht total keinen Sinn!“, hält der Filialleiter an der Lidl-Taktik fest.

Doch die Meinung des Tiktokers sorgt für ordentlich Diskussion. Die Netzgemeinde ist gespalten. „Oben! Jedes Mal, wenn ich woanders als im Lidl unterwegs bin, schaue ich aufs falsche Schild“, meint ein User. „Wieso finden das alle unten besser? Oben ist viel besser!“, meint auch eine weitere Userin.

Lidl-Kunde schlägt vor die Preisschild-Taktik zu ändern

Doch das sehen nicht alle so. „Genau das ist der Grund, warum ich nicht zu Lidl gehe.“ Eine andere Person schlägt Lidl vor, ihre Vorgehensweise zu ändern.

„Der Filialleiter“ gibt an, eine Lidl-Filiale in Nettetal (NRW) zu leiten. Der Tiktoker enthüllt in seinen Videos Spar-Tricks und macht PR für Lidl. Insgesamt 83.000 Nutzer folgen dem Kanal.

