Lidl macht es schon wieder – an der Kasse wird es mehr als deutlich

Lidl macht es schon wieder – nach der Butter folgt nun der Kaffee!

Vor wenigen Wochen sorgte Lidl für Aufsehen, als der Discounter die Preise für die Butterprodukte seiner Eigenmarken absenkte – und damit eine Kettenreaktion bei Aldi & Co. auslöste (>> wir berichteten). Jetzt prescht Lidl im Kaffee-Segment wieder vor.

Lidl senkt Kaffee-Preise

Kaffeegenuss zum fairen Preis: Lidl überrascht alle Liebhaber des beliebten Heißgetränks mit einer dauerhaften Preissenkung. Ab sofort sind 13 Kaffee-Artikel der Eigenmarke Bellarom deutlich günstiger. Kaffeefans können sich auf hochwertige Bohnen und löslichen Kaffee freuen, ohne dabei zu tief ins Portemonnaie greifen zu müssen.

Die Preissenkung bei Lidl ist eine Reaktion auf niedrigere Rohstoffpreise. Der Discounter bleibt seiner Philosophie treu, Top-Qualität und Vielfalt günstig anzubieten. Bereits zuvor hat Lidl die Preise für Produkte wie Butter und Pasta reduziert – jetzt ist Kaffee an der Reihe. Egal ob in großen Städten wie Hamburg oder München oder in kleineren Städten wie Saarbrücken – jeder Lidl-Kunde profitiert von den neuen Angeboten.

Um diese Kaffeesorten geht es

Hier ein Überblick aller reduzierten Bellarom-Produkte:

Bellarom Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro)

Bellarom Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro)

Bellarom Caffè Crema Gustoso ganze Bohnen, 1 kg: 11,99 Euro (vorher 12,99 Euro)

Bellarom Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro)

Bellarom Espresso Intenso ganze Bohnen, 1 kg: 11,99 Euro (vorher 12,99 Euro)

Bellarom Barista Crema ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro) – regional verfügbar

Bellarom Barista Espresso ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro) – regional verfügbar

Bellarom Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro)

Bellarom Caffè Rosso ganze Bohnen, 1 kg: 12,99 Euro (vorher 13,99 Euro)

Bellarom Kaffee Gold entkoffeiniert, 500 g: 6,49 Euro (vorher 6,99 Euro; Grundpreis: 12,98 Euro/kg)

Bellarom Kaffee Gold, 500 g: 6,49 Euro (vorher 6,99 Euro; Grundpreis: 12,98 Euro/kg)

Bellarom Premium Röstkaffee Mild & Fein, 500 g: 6,49 Euro (vorher 6,99 Euro; Grundpreis: 12,98 Euro/kg)

Bellarom Premium Röstkaffee Kräftig, 500 g: 5,49 Euro (vorher 5,99 Euro; Grundpreis: 10,98 Euro/kg)

Kaffee bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen, mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 163 Litern pro Jahr. Lidl sorgt dafür, dass dieser Genuss jetzt noch erschwinglicher und nachhaltiger wird.