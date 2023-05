Lidl: Preise halbieren sich! Einmalige Chance für Kunden an den Kassen

Kunden von Lidl, Aldi und Co. wissen langsam nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Erst schossen die Preise für zahlreiche Produkte massiv in die Höhe und haben für Ebbe in den Portemonnaies gesorgt. Dann sind die Kosten für viele Artikel wieder gefallen. Doch ein Ende dieser inflationsbedingten Achterbahnfahrt scheint nach wie vor noch nicht in Sicht.

Wer in diesen Tagen aber bei Lidl einkaufen war, der dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Zahlreiche Artikel waren plötzlich um die Hälfte reduziert. Doch dahinter steckt kein kurioses Phänomen, sondern ein ganz besonderer Anlass.

Lidl: 50 Prozent Rabatt für 20 Wochen

Denn der Discounter-Riese feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. 1973 wurde in Ludwigshafen am Rhein die Türen der ersten Lidl-Filiale überhaupt geöffnet. Mittlerweile zählt die Kette über 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit.

Da mag es kaum verwunderlich erscheinen, dass der Lidl-Chef Christian Härtnagel sich zum diesjährigen Jubiläum etwas ganz besonderes für seine Kunden hat einfallen lassen. „50-Prozent-Rabatte auf einzelne Artikel werden wir die vollen 20 Wochen anbieten“, berichtet er gegenüber „Bild“. „Das betrifft frische Waren, aber auch Retro-Kollektionen in einem speziellen Verpackungs-Design, die unsere Kunden in den Filialen in vergangene Jahrzehnte eintauchen lassen.“

Doch nicht nur auf günstige Preise könnten sich die Lidl-Kunden freuen. Außerdem hat sich der Betreiber ein Lotto-Spiel ausgedacht. Dabei fungiere der Kassenbon als Glückslos, mit dem Glückspilze einen von zehn Geld-Gewinnen in Höhe von 100.000 Euro abstauben können.

Lage bei Inflation und Haribo weiter ungewiss

Bei der ganzen Preis-Euphorie haben Kunden immer noch im Hinterkopf, dass die Inflation auch ihren Lieblings-Discounter fest im Griff hat. Ob die Preise bald auch abseits von Aktionen endlich wieder fallen, ist auch für den Lidl-Chef weiterhin ungewiss. „Da traue ich mir keine Prognose zu. (…) Es ist aktuell noch nicht so, dass wir uns ausschließlich über sinkende Einkaufspreise unterhalten.“ Bei insgesamt 700 Produkten hat die Discounter-Kette in diesem Jahr aber bereits die Preise senken können, wie „Bild“ berichtet.

Können Kunden immerhin hoffen, dass die beliebten Haribo-Produkte bald in die Regale zurückkehren? Auch da hält sich der Lidl-Chef bedeckt. „Mit Haribo stehen wir aber noch in Verhandlungen, konnten uns bisher nicht einigen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen.“