Preise bei Aldi und Lidl purzeln weiter – Kunden profitieren vom Machtkampf

Viele Kunden blicken immer entsetzter auf ihren Kassenbon nach dem Wocheneinkauf. Zahlreiche Produkte, auch in Deutschlands Discountern, werden aktuell stetig teurer. Doch Lidl wirkt dem aktuell, zumindest im Kühlregal, entgegen.

Denn ausgewählte „Molkereiprodukte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger“, bestätigt der Konzern in einer offiziellen Pressemitteilung. Eine Nachricht, die bei vielen Lidl-Kunden für Begeisterung sorgen dürfte. Doch welche Produkte sind genau betroffen?

Lidl: Quark, Sahne und Co. werden günstiger

Ab Freitag (14. November) sinken bei Lidl unter anderem die Preise für Skyr (von 1,49 Euro auf 1,19 Euro), Speisequark (von 1,29 Euro auf 99 Cent), Sahne (von 99 auf 89 Cent), Sauerrahm (von 89 auf 79 Cent), Creme Fraiche (von 1,09 Euro auf 99 Cent) und Bio Schmand (von 99 auf 89 Cent. Doch nicht nur tierbasierte Produkte profitieren von der Preissenkung. Lidl bleibt laut eigenen Angaben „seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu mindestens gleichen Preisen anzubieten“.

So reduziert der Discounter auch die vegane Creme Fraiche Alternative (von 81 auf 74 Cent). Eine vollständige Liste aller vergünstigten Produkte findet sich in der offiziellen Pressemitteilung. Dabei betont Lidl explizit, dass es in Deutschland auch bei dieser Preissenkung „keine regionalen Preisunterschiede“ geben wird. Doch womit begründet der Discounter diesen, für viele Kunden sicher sehr willkommenen, Schritt?

Ziehen Aldi und Co. bald nach?

Laut eigener Pressemitteilung gibt Lidl “ sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter“. Damit zieht man der Konkurrenz nach. Aldi kündigte bereits am Donnerstag die Preissenkung der Molkereiprodukte an. Entsteht nun wieder ein Preis-Machtkampf?

Zuletzt lieferten sich beide Discounter eine erbitterte Schlacht um ihre Butterpreise – mit fatalen Folgen (mehr dazu hier). Aktuell können sich Aldi- und Lidl-Kunden in jedem Fall über die günstigeren Molkereiprodukte beim Wocheneinkauf freuen.