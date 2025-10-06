Lidl-Kunde zeigt Foto von seinem Einkaufswagen – direkt bricht eine Neid-Debatte los

Schon lange ist klar: Die Teuerungsrate in Deutschland klettert weiter nach oben, denn die Lebensmittel bei Lidl, Kaufland, Rewe & Co. sind deutlich teurer als noch 2024. Und obwohl Nudeln bei diversen Handelsketten billiger werden (>> wir berichteten), sinken die Preise vieler anderer Lebensmittel nicht.

Als ein Kunde von Lidl nun seinen Einkaufswagen inklusive Kassenbon zeigte, brach sofort eine Diskussion aus.

Einkauf bei Lidl: Rund 30 Lebensmittel für knapp 70 Euro

Cherrytomaten für 2,79 Euro, Mangos für 3,49 Euro, Hähnchen-Minischnitzel für 3,99 Euro, zwei Schoko-Donuts für insgesamt 1,18 Euro und vieles mehr – die Einkaufsliste des Kunden zeigt allerlei Lebensmittel. Die mehr als 30 Produkte kosten dabei – mit Abzug der diversen Preisvorteile – 69,66 Euro. Das ist nicht gerade wenig, besonders, wenn man bedenkt, dass Strom und Gas in diesem Jahr auch noch zu Buche schlagen werden.

Kein Wunder, dass angesichts dieser Preise so mancher ins Stöhnen gerät, denn vor einigen Jahren hat man für diese Lebensmittel noch viel weniger gezahlt. Doch während sich die Lidl-Kunden in Deutschland angesichts der Preise die Haare raufen, sind andere neidisch. Sie zahlen nämlich (noch) mehr.

Preis-Neid: User aus Schweden, Griechenland & Co. melden sich zu Wort

„Als Schwede macht mich das so neidisch“, schreibt so etwa ein Nutzer unter dem Reddit-Post. Ein anderer fügt erklärend hinzu: „Ich glaube nicht, dass ich in den meisten Geschäften hier in Stockholm auch nur die Hälfte davon bekommen könnte.“ Auch ein anderer meint: „Verrückt, dass ich mir sicher bin, dass das viel billiger ist als Griechenland.“ Wieder ein weiterer offenbart: „In Venezuela könnte man 150 $ (etwa 128,20 Euro) für weniger als das ausgeben. (Zumindest dort, wo ich wohne).“

Ein weiterer betont: „Schweden ist verdammt teuer. Ich kaufe 5 Dinge des täglichen Bedarfs und bezahle über 70 Euro.“ Ein User ergänzt zudem: „Der größte Unterschied ist jedoch die VIELFALT. In Deutschland hat sogar Lidl eine sehr große Produktvielfalt. Es ist ein viel umfassenderer Supermarkt als Lidl Niederlande.“

Und wer weiß: Vielleicht kommen die Menschen aus den Niederlanden, Griechenland und Co. bald nicht mehr zum Urlauben nach Deutschland, sondern um bei Lidl, Aldi & Co. einzukaufen.