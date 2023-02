Lidl: Preis-Eklat! Kunden fallen nach Kauf DIESES Produkts aus allen Wolken – „Mondpreis“

Die Preise in den Supermärkten und Discountern wie Lidl oder Aldi steigen. Grund dafür sind die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Inflation. Auch wenn sich viele Lebensmittel-Märkte wehren und die Preissteigerungen vieler Markenprodukte nicht unterstützten wollen, bleiben Teuerungen an der ein oder anderen Stelle aber nicht aus.

Dennoch kommt es in manchen Geschäften zu fragwürdigen Preisentscheidungen, die Verbraucher vor ein Rätsel stellen. Wie kann es sein, dass der Preis für ein bestimmtes Produkt bei Lidl um ein Dreifaches teurer ist als in anderen Discountern und Supermärkten? Mit Inflation kann das doch nichts zu tun haben, oder?

Lidl: Händler und Hersteller führen Preiskrieg

Discounter und Supermärkte liefern sich mit bekannten Markenherstellern seit einigen Monaten einen Preiskrieg. Anstatt die Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben, verzichten die Händler deshalb teilweise einfach auf den Verkauf. Doch wie steht es um Obst und Gemüse? Nach Angaben des Deutschen Fruchthandelsverbandes (DFHV) sei diese Sparte von den Preissteigerungen kaum betroffen. Bei Lidl zeichnet sich derzeit allerdings ein ganz anderes Bild.

Im Gegensatz zu anderen Produkten sei eine Preissteigerung von 2,7 Prozent von Obst und Gemüse kaum nennenswert, erklärt der Verband (hier mehr dazu). Obst und Gemüse seien nach wie vor preiswert. Doch warum liegen bei Lidl dann Gurken für 1,89 Euro im Verkaufsregal? Verbraucher sind empört.

Lidl: Verbraucher sind verärgert

„Wie kommt man auf so einen Mondpreis?“ fragt sich ein Kunde verärgert. Sogar die Biogurke sei günstiger. Wer derzeit Lust habe, einen Gurkensalat zuzubereiten, solle die Gurken deshalb lieber nicht bei Lidl kaufen, rät er anderen Verbrauchern auf Facebook.

Andere verärgerte Kunden richten ihren Frust direkt an den Discounter. „1,89€ für eine Schlangengurke? Ihr kennt wohl keine Grenzen mehr“, schreibt ein Mann. „Lidl Deutschland, ist das euer ernst?“, will ein anderer wissen. Auf die empörten Fragen seiner Kunden reagiert der Konzern dort nicht.

Dass bestimmte Ost- und Gemüsesorten je nach Jahreszeit auch unterschiedlich teuer sein können, sei hingegen keine Überraschung, erklärt der DFHV. Denn: „Die Preise für Obst und Gemüse richten sich nach Angebot, Nachfrage und Saison und schwanken im Laufe eines Jahres oft beträchtlich.“ Dennoch kosten Gurken bei anderen Händlern derzeit wesentlich weniger. Wer richtig sparen will, sollte die Preise also vorher genau vergleichen.