Nach Preis-Kampf um Butter – Lidl-Kunden erfahren es

Lidl-Kunden können sich bei diesem Ergebnis freuen! In den vergangenen Monaten sind die Preise von Lebensmittel in Supermärkten und Discountern kontinuierlich gestiegen. Vor Kurzem dann aber die überraschende Nachricht: Butter ist aktuell so günstig wie noch nie (>>>wir berichteten).

Und nun haben Kunden vom Discounter-Riesen Lidl auch Gewissheit – denn wer seine Butter dort kauft, kauft einen wahren Testsieger. Die Stiftung Warentest hat nämlich insgesamt 30 verschiedene Arten von Butter unter die Lupe genommen und die Lidl Milbona Bio Butter aus frischem Rahm Bio als Testsieger gekrönt!

Lidl ist Testsieger

Mit der Note „gut“ (1,7) konnte die Butter offenbar auf einer großen Bandbreite überzeugen. Besonders erstaunlich: Die Qualität zeigte sich vor allem im Geruchs- und Geschmackstest. Wie unter anderem „heidelberg24.de“ berichtet, war wohl besonders erfreulich, dass in keiner Butter aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen wurden. Diese werden nämlich als krebserregend eingestuft.

Hinter der Lidl-Butter reihen sich aber auch die Meggle Feine Butter mit der Note „gut“ (1,9) und die Berchtesgardener Land Butter aus frischem Berg- und Alpenrahm ebenfalls mit der Note „gut“ (1,9) ein. Ob nun aber noch mehr Kunden zur Butter von Lidl greifen, bleibt abzuwarten. Zuletzt sind jedoch die Preise ordentlich geschmolzen.

So verkündete der Discounter noch Ende September, dass er bereits zum vierten Mal in Folge die Preise für Butter in Deutschland gesenkt hat. Damit hat Lidl die Butterpreise in diesem Jahr bereits um bis zu 90 Cent reduziert. In einer Pressemitteilung hieß es dazu: „Ab Freitag, den 26.09.2025, ist die Milbona Deutsche Markenbutter für 1,49 Euro erhältlich. Darüber hinaus profitieren Kunden von günstigeren Preisen für weitere Butterartikel, Mischstreichfette, eine vegane Butteralternative sowie regional verfügbare Butterartikel.“