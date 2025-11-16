Lidl macht es schon wieder! Folgt die nächste Preis-Schlacht mit Aldi?

Es nimmt kein Ende! Lidl will sich weiter als Billigpreis-Discounter profilieren und dürfte damit Konkurrenten wie Aldi wieder zum Nachziehen zwingen.

Gefühlt alle paar Wochen haut Lidl neue Preissenkungen bei Butter und Milch raus. Ab Montag (17. November) gelten in allen Filialen Deutschlands erneut niedrigere Preise für diverse Molkereiprodukte der Lidl-Eigenmarken. Es ist bereits die sechste Preissenkungs-Aktion des Discounters in Folge!

Lidl senkt Preise für Milch und Butter

Die sinkenden Rohstoffpreise im Herbst machen es möglich – und Lidl kann ab dem 17. November 2025 Milch- und Butter-Produkte seiner Eigenmarken einmal mehr zu billigeren Preisen verkaufen.

Dabei geht es allen voran um die hauseigene Marke „Milbona“. Die Eigenmarken-Butter (250 Gramm) wird in mehreren verschiedenen Sorten jeweils zum 10 Cent billiger, genauso wie die vegane Variante von „Vemondo“. Die gängigsten Sorten kosten damit jetzt 1,29 Euro.

Milch bzw. Milchalternativen der Eigenmarken „Milbona“, „Ein gutes Stück Bayern“ und „Vemondo“ werden im Schnitt um 14 Cent billiger. Je nach Sorte kostet ein Liter Milch nun zwischen 85 Cent und 1,19 Euro.

Auch bei Joghurt oder Kefir sinken die Preise – meistens um 10 Cent, sodass die meisten Milbona-Joghurtprodukte in der 500-Gramm-Version zwischen 80 Cent und 1 Euro kosten. Der 1-Kilo-Becher Rahmjoghurt (1o Prozent) der Marke „Ein gutes Stück Bayern“ dagegen wird sogar um 20 Cent reduziert.

Auch bei Kaffeesahne und Kondensmilch sinken die Preise im Schnitt um 10 Cent. Pro Päckchen zahlen Kunden hier nun nicht mehr als 59 bis 99 Cent.

Ziehen Aldi & Co. jetzt nach?

„Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter – und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten“, lobt sich Lidl für die erneute Preissenkung.

In den vergangenen Wochen hat es nur wenige Tage – teilweise sogar nur wenige Stunden! – gedauert, bis Aldi & Co. auf den Zug aufgesprungen sind und ebenfalls niedrige Rohstoffpreise zum Anlass nahmen, die Preise im eigenen Sortiment abzusenken (>> hier mehr erfahren).