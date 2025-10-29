Lidl kann es einfach nicht lassen – Preis-Offensive gegen Aldi eskaliert

Es kommt immer wieder zu Preisschlachten zwischen den verschiedenen Discountern oder Supermärkten.
Doch nun holt Lidl (erneut) gegen Aldi aus und sorgt für einen niedrigeren Preis, der die Kunden freuen, Aldi aber ärgern könnte.
Lidl holt zum Preis-Paukenschlag gegen Aldi aus
Ob Milch, Käse oder Butter – die Preise in Supermärkten und Discountern sorgen immer wieder für Kopfschütteln. Kein Wunder, schließlich halten Inflation und steigende Lebenshaltungskosten viele Haushalte weiter auf Trab. Doch für alle, die gern beim Frühstücksbrötchen, Backen oder Braten auf Butter setzen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Nachdem Lidl seine Butter-Preise senkte (>> wir berichteten), zog inzwischen auch Aldi nach.
Seit Mittwoch (29. Oktober) können Aldi-Kunden sparen: Die beliebten MILSANI-Butterprodukte werden immerhin dauerhaft günstiger (>> wir berichteten). Die klassische Deutsche Markenbutter kostet dann nur noch 1,39 Euro, die Streichfein-Varianten – gesalzen oder ungesalzen – gibt es für jeweils 1,29 Euro. Bei Aldi Süd kommt sogar noch die Süßrahmbutter für 1,39 Euro dazu. Wer also Butter liebt, kann gleich bei mehreren Sorten zuschlagen.
Diese Produkte sind nun billiger
Doch Lidl legt jetzt noch einmal nach: Die Milbona Deutsche Markenbutter gibt es bundesweit ab sofort für 1,39 Euro – genauso günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Auch andere Produkte profitieren von dauerhaft niedrigeren Preisen, darunter Bioland-Butter, Mischstreichfette, vegane Alternativen und regional erhältliche Butterartikel. Seit Jahresbeginn hat der Discounter die Butter-Preise schon um rund ein Euro bzw. 41 Prozent gesenkt. Und das Beste: Es gibt keine regionalen Unterschiede – egal, in welcher Lidl-Filiale, Kunden bekommen immer das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hier findest du einen kurzen Überblick, welche Produkte nun was kosten:
|Produkt
|Gewicht
|Neuer Preis
|Alter Preis
|Milbona Deutsche Markenbutter
|250 g
|1,39 €
|1,49 €
|Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra
|250 g
|1,29 €
|1,39 €
|Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra
|250 g
|1,29 €
|1,39 €
|Milbona Süßrahmbutter
|250 g
|1,39 €
|1,49 €
|Vemondo No Butter
|250 g
|1,39 €
|1,49 €
|Milbona Bioland Butter
|250 g
|2,69 €
|2,79 €
|Milbona Weidebutter
|250 g
|1,89 €
|1,99 €
|Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert
|250 g
|1,79 €
|1,89 €
