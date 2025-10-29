Lidl kann es einfach nicht lassen – Preis-Offensive gegen Aldi eskaliert

Es kommt immer wieder zu Preisschlachten zwischen den verschiedenen Discountern oder Supermärkten.

Doch nun holt Lidl (erneut) gegen Aldi aus und sorgt für einen niedrigeren Preis, der die Kunden freuen, Aldi aber ärgern könnte.

Lidl holt zum Preis-Paukenschlag gegen Aldi aus

Ob Milch, Käse oder Butter – die Preise in Supermärkten und Discountern sorgen immer wieder für Kopfschütteln. Kein Wunder, schließlich halten Inflation und steigende Lebenshaltungskosten viele Haushalte weiter auf Trab. Doch für alle, die gern beim Frühstücksbrötchen, Backen oder Braten auf Butter setzen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Nachdem Lidl seine Butter-Preise senkte (>> wir berichteten), zog inzwischen auch Aldi nach.

++ Auch spannend für dich: Kunden gehen bei Lidl, Rewe & Co. einkaufen – sie müssen sofort ihr Handy zücken ++

Seit Mittwoch (29. Oktober) können Aldi-Kunden sparen: Die beliebten MILSANI-Butterprodukte werden immerhin dauerhaft günstiger (>> wir berichteten). Die klassische Deutsche Markenbutter kostet dann nur noch 1,39 Euro, die Streichfein-Varianten – gesalzen oder ungesalzen – gibt es für jeweils 1,29 Euro. Bei Aldi Süd kommt sogar noch die Süßrahmbutter für 1,39 Euro dazu. Wer also Butter liebt, kann gleich bei mehreren Sorten zuschlagen.

Diese Produkte sind nun billiger

Doch Lidl legt jetzt noch einmal nach: Die Milbona Deutsche Markenbutter gibt es bundesweit ab sofort für 1,39 Euro – genauso günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Auch andere Produkte profitieren von dauerhaft niedrigeren Preisen, darunter Bioland-Butter, Mischstreichfette, vegane Alternativen und regional erhältliche Butterartikel. Seit Jahresbeginn hat der Discounter die Butter-Preise schon um rund ein Euro bzw. 41 Prozent gesenkt. Und das Beste: Es gibt keine regionalen Unterschiede – egal, in welcher Lidl-Filiale, Kunden bekommen immer das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hier findest du einen kurzen Überblick, welche Produkte nun was kosten:

Produkt Gewicht Neuer Preis Alter Preis Milbona Deutsche Markenbutter 250 g 1,39 € 1,49 € Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra 250 g 1,29 € 1,39 € Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra 250 g 1,29 € 1,39 € Milbona Süßrahmbutter 250 g 1,39 € 1,49 € Vemondo No Butter 250 g 1,39 € 1,49 € Milbona Bioland Butter 250 g 2,69 € 2,79 € Milbona Weidebutter 250 g 1,89 € 1,99 € Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert 250 g 1,79 € 1,89 €

Apropos Lidl: Die Discounter-Kette macht nun Ernst und die Kunden werden es prompt an der Kasse merken. HIER erfährst du alles Wichtige.