  1. DerWesten.de
  2. Panorama
  3. Vermischtes

  4. Lidl kann es einfach nicht lassen – Preis-Offensive gegen Aldi eskaliert

Veröffentlicht inVermischtes

Lidl kann es einfach nicht lassen – Preis-Offensive gegen Aldi eskaliert

Avatar-Foto von Ann-Kathrin Ullrich

Schon wieder sorgt Lidl mit dieser Nachricht für ordentlich Wirbel – und einem klaren Paukenschlag gegen Aldi. Es geht um Butter.

© IMAGO/NurPhoto

Über diese Aldi & Lidl-Produkten können Mallorca-Urlauber staunen

Auch auf der Ferieninsel Mallorca muss niemand auf die beliebten Discounter Aldi und Lidl verzichten. Wir zeigen Dir eine Auswahl an besonderen Produkten, die es dort gibt.

Es kommt immer wieder zu Preisschlachten zwischen den verschiedenen Discountern oder Supermärkten.

Doch nun holt Lidl (erneut) gegen Aldi aus und sorgt für einen niedrigeren Preis, der die Kunden freuen, Aldi aber ärgern könnte.

Lidl holt zum Preis-Paukenschlag gegen Aldi aus

Ob Milch, Käse oder Butter – die Preise in Supermärkten und Discountern sorgen immer wieder für Kopfschütteln. Kein Wunder, schließlich halten Inflation und steigende Lebenshaltungskosten viele Haushalte weiter auf Trab. Doch für alle, die gern beim Frühstücksbrötchen, Backen oder Braten auf Butter setzen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Nachdem Lidl seine Butter-Preise senkte (>> wir berichteten), zog inzwischen auch Aldi nach.

++ Auch spannend für dich: Kunden gehen bei Lidl, Rewe & Co. einkaufen – sie müssen sofort ihr Handy zücken ++

Seit Mittwoch (29. Oktober) können Aldi-Kunden sparen: Die beliebten MILSANI-Butterprodukte werden immerhin dauerhaft günstiger (>> wir berichteten). Die klassische Deutsche Markenbutter kostet dann nur noch 1,39 Euro, die Streichfein-Varianten – gesalzen oder ungesalzen – gibt es für jeweils 1,29 Euro. Bei Aldi Süd kommt sogar noch die Süßrahmbutter für 1,39 Euro dazu. Wer also Butter liebt, kann gleich bei mehreren Sorten zuschlagen.

Diese Produkte sind nun billiger

Doch Lidl legt jetzt noch einmal nach: Die Milbona Deutsche Markenbutter gibt es bundesweit ab sofort für 1,39 Euro – genauso günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Auch andere Produkte profitieren von dauerhaft niedrigeren Preisen, darunter Bioland-Butter, Mischstreichfette, vegane Alternativen und regional erhältliche Butterartikel. Seit Jahresbeginn hat der Discounter die Butter-Preise schon um rund ein Euro bzw. 41 Prozent gesenkt. Und das Beste: Es gibt keine regionalen Unterschiede – egal, in welcher Lidl-Filiale, Kunden bekommen immer das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hier findest du einen kurzen Überblick, welche Produkte nun was kosten:

ProduktGewichtNeuer PreisAlter Preis
Milbona Deutsche Markenbutter250 g1,39 €1,49 €
Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra250 g1,29 €1,39 €
Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra250 g1,29 €1,39 €
Milbona Süßrahmbutter250 g1,39 €1,49 €
Vemondo No Butter250 g1,39 €1,49 €
Milbona Bioland Butter250 g2,69 €2,79 €
Milbona Weidebutter250 g1,89 €1,99 €
Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert250 g1,79 €1,89 €

Auch interessant: Infos zu Lidl

Apropos Lidl: Die Discounter-Kette macht nun Ernst und die Kunden werden es prompt an der Kasse merken. HIER erfährst du alles Wichtige.