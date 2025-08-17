Kunden melden sich bei „Lidl Plus“ und „Rewe Bonus“ an – sie ahnen nicht, was dann passiert

Mehr als jeder dritte Deutsche hat ein Konto bei „Payback“, viele Supermärkte und Discounter haben sogar eigene Treueprogramme eingeführt. Mit Apps wie „Lidl Plus“ oder „Rewe Bonus“ werden Kunden exklusive Vorteile, Gutscheine oder Rabattaktionen versprochen.

Eine praktische Möglichkeit nach mehreren Jahren, in denen Inflation und Energiekrise die Preise im Supermarkt in die Höhe haben schießen lassen. Doch profitieren die Kunden am Ende wirklich von den Bonus-Apps?

Der renommierte Verbraucher-Experte Ron Perduss sieht das kritisch. „Die Ersparnis ist meist überschauber“, sagt er unserer Redaktion – und rechnet vor, was vielen Kunden vielleicht gar nicht klar ist.

Experte warnt vor „Lidl Plus“ und „Rewe Bonus“

„Die angebotenen Rabatte in den Apps gelten häufig nur für bestimmte Produkte, sind zeitlich begrenzt oder an Bedingungen geknüpft“, gibt Perduss zu bedenken, der zudem die Transparenz bei den Preisvorteilen vermisst. Wenn beispielsweise eine Packung Toastbrot in der Bonus-App mit einem Rabatt versehen wird, ist ja nicht ausgeschlossen, dass das Toastbrot einer anderen Marke mit einem „normalen“ Rabatt im Ladenregal womöglich sogar preiswerter wäre.

Perduss wird deutlich: „Mir ist das gerade bei ‚Rewe Bonus‘ ein Dorn im Auge, da in der App ja mit einem konkreten Bonus in Euro für einzelne Produkte geworben wird, aber es unklar ist, wie teuer das Produkt ist, wie der Preis vor der Rabattierung war.“

Der Experte rechnet vor: „Ein Bonus von 5 Euro für den Kauf von einem Paket Kaffee klingt toll – wenn der Kaffee aber 15 Euro statt bisher 10 Euro kostet, macht der Bonus wenig Sinn.“

Händler profitieren mehr als die Kunden

Wer auf jeden Fall von den Loyalty-Apps und Bonusprogrammen profitiert, sind die Supermärkte und Discounter selbst. „Denn sie liefern wertvolle Informationen: Einkaufsverhalten, Vorlieben, Besuchszeiten, Reaktionsmuster auf Rabatte – das ist für die Händler bares Geld wert“, erklärt Perduss. Hinzu bindet man Kunden natürlich mit solchen Apps. Wer sich erst einmal z.B. bei „Lidl Plus“ angemeldet hat, wird natürlich auch häufiger bei Lidl einkaufen – einfach weil es bequem und vertraut ist, und die Anmeldung ja nicht umsonst sein soll.

Das Fazit von Ron Perduss bleibt kritisch: „Aus meiner Perspektive lohnen sich Treue-Apps nicht grundsätzlich für Verbraucher – sondern in erster Linie für die Händler.“ Zwar gebe es in den App-Angeboten natürlich vereinzelt auch effektive Spar-Aktionen. Perduss rät dennoch eher zur Nutzung gezielter Wochenangebote und eigenständigen Preisvergleichen, anstatt sich von digitalen Rabattversprechen blenden zu lassen.