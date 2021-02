Lidl: Kunde will seinen Einkauf bezahlen, kurz darauf platzt ihm der Kragen – „Schlicht unverschämt“

Da kann einem schon mal als Lidl-Kunde der Kragen platzen!

Wer kennt es nicht: Kauft man bei Lidl, Rewe, Real oder Aldi ein, wird man an der Kasse vor dem Bezahlen nochmal gefragt, ob man denn am Bonusprogramm teilnehme, ob man Treuepunkte sammeln würde oder ob man eine Payback-Karte habe. Das ist längst Standard, und in der Regel reicht ein kurzes „Nein“ aus, wenn man einfach mit dem Zahlvorgang fortsetzen will.

Diesem Lidl-Kunden ist jetzt aber beim Zahlen seines Einkaufes der Kragen geplatzt – aber so richtig!

Lidl: Kunde will seinen Einkauf bezahlen, kurz darauf platzt ihm der Kragen

Auf der Facebook-Seite von Lidl Deutschland lässt der Kunde seiner Wut freien Lauf. Er schreibt: „Liebes Lidl-Team, es ist ja toll, dass ihr jetzt Lidl Plus habt, aber dieses ständige Gefrage der Mitarbeiter geht mir gehörig auf den Zeiger. Auch wenn mich der Mitarbeiter noch 100-mal fragt, weil er das muss, will ich diese Datensammel-App nicht.“

Ein Lidl-Kunde ließ seinem Ärger auf Facebook freien Lauf. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Dann zieht er einen Vergleich mit der Konkurrenz: „Rewe hat auch so eine App und da fragt keiner. Mich habt ihr damit als Kunden verloren. Meine 550 Euro lasse ich monatlich ab sofort bei der Konkurrenz und dass man andere 80-jährige Kunden, die noch nicht mal ein Smartphone haben, ständig damit nerven muss, ist schlicht unverschämt und alles andere als kundenfreundlich.“ Puh, harter Tobak!

----------------------------

Mehr News über Lidl, Aldi und Co:

++ Lidl: „Ein Paradoxon“ – Kundin hat dringende Bitte an Discounter, der ist nicht abgeneigt ++

++ Aldi will an der Kasse eine Änderung – Kunden erwartet bald DAS beim Bezahlen ++

++ Rewe: Supermarkt: Achtung! Dieses Tiefkühl-Produkt solltest du auf keinen Fall essen ++

----------------------------

Lidl mit Rückmeldung: „Schade, dass dir unsere App nicht gefällt“

Und das Social-Media-Team von Lidl hat tatsächlich recht flott auf die herbe Kritik geantwortet. Unabhängig davon, was andere Kunden gepostet haben, schreibt Lidl: „Schade, dass dir unsere App nicht gefällt. Grundsätzlich erheben und verarbeiten wir nur diejenigen personenbezogenen Daten, welche für die Zwecke des Kundenservice-Programms erforderlich sind. Wir können dir versichern, dass wir deine Daten nicht an unbefugte Dritte weitergeben und sie auch nicht zum Zwecke der Werbung nutzen, wenn du dies nicht wünschst. In der App kannst du selbst festlegen, ob und wie du von uns kontaktiert werden möchtest.“

----------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

----------------------------

„Ist ja nicht so, dass die Läden mit Werbung für Lidl Plus zugepflastert sind.“

Na, ob ihn DIESE Antwort beschwichtigt? Wohl nicht ganz, denn der Kritiker antwortet wiederum, legt nochmal nach: „Ist ja nicht so, dass die Läden mit Werbung für Lidl Plus zugepflastert sind. Und wenn man als Stammkunde zum hundertsten Mal danach gefragt wird, nervt es einfach nur noch. Die App scheint ja nicht sonderlich gut zu laufen, wenn man jeden danach fragen muss. Ich hatte die App zwei Monate lang. Und in dieser Zeit gab es nicht ein einziges Mal einen Coupon für etwas, was ich jemals gekauft habe. Das ist nichts anderes als zu versuchen, dass der Kunde was anderes kaufen soll.“

Noch steht eine Lidl-Antwort aus. Doch einen großen Unterschied wird das für den Kunden wohl kaum noch machen... (mg)

----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Wissenschaft: Nasa-Forscher digitalisieren Bild der Mondlandung – und lösen nebenbei uraltes Rätsel ++

++ Corona: Amerikaner verkünden Impfstoff-Hammer – er könnte etliche Probleme lösen ++

++ Lena Meyer-Landrut: Lebenszeichen auf Instagram – DIESEN Post schickt sie jetzt ihren Fans ++

----------------------------

In einer Lidl-Filiale in England ging eine Kundin kürzlich am Kühlregal vorbei. Als sie hineinsah, entdeckte sie etwas total Abgefahrenes, das ihr den Tag versüßte. Hier kannst du die ganze Geschichte lesen!