Lidl-Plus-App nicht kostenlos? Wichtige Entscheidung steht kurz bevor

Lidl zählt zu den beliebtesten Discountern in Deutschland. Seit 2020 hat der Lebensmittelhändler mit der Lidl-Plus-App für seine Kunden auch ein attraktives Bonus-Programm, womit sie jede Menge sparen können. Doch seit einiger Zeit steht dieses in der Kritik.

Grund: Datenschützer sehen in der App von Lidl eine Falle für Kunden. Und auch die Verbraucherzentrale klagt (>>>hier mehr dazu) bereits gegen den Discounter. „Bonus-Apps sind grundsätzlich nicht zu beanstanden. Wenn aber exklusive Rabatte, wie bei der Lidl-Plus-App, nur im Tausch gegen Daten zu bekommen sind, dann muss das transparent gemacht werden“, beanstandete Heiko Dünkel, Leiter Team Rechtsdurchsetzung beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), im Juli 2025.

„Lidl muss besser informieren“

Nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes sei nämlich die Nutzung der Lidl-Plus-App mit ihren Rabatten nicht kostenlos: Kunden müssen das Angebot mit der Preisgabe personenbezogener Daten bezahlen. Demnach habe Lidl so vorvertragliche Informationspflichten verletzt. „Lidl muss Verbraucherinnen und Verbraucher besser informieren, dass sie für Rabatte mit ihren persönlichen Daten bezahlen“, so Dünkel weiter.

Seitdem steht nun also die Frage im Raum, ob Lidl Kunden transparenter darüber informieren muss, dass sie bei Nutzung der Lidl-Plus-App mit ihren Daten bezahlen, um Rabatte zu erhalten. Die Unterlassungsklage des vzbv gegen die Lidl Stiftung & Co. KG soll dem auf den Grund gehen.

Am 23. September wird dies voraussichtlich durch das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart in einem erstinstanzlichen Urteil verkündet. Doch Lidl ist nicht der einzige Discounter, der sich mit solchen Anschuldigungen aktuell herumschlagen muss. Neben der Klage gegen Lidl führt der vzbv noch ein ähnliches Verfahren gegen Penny. Für eine mündliche Verhandlung gibt es in diesem Verfahren jedoch noch keinen Termin.