Lidl-Kunden müssen bei diesem Produkt aufpassen – böse Schäden können entstehen!

Rückruf bei Lidl. Es handelt sich um ein Produkt der hauseigenen Handwerks-Marke Parkside.

Dort muss ein Produkt zurückgerufen werden, weil dieses bei unsachgemäßer Nutzung irreparable Schäden verursachen könnte. Dabei geht es um einen Laser-Entfernungsmesser aus dem Lidl-Sortiment. Wer einen solchen besitzt, sollte jetzt ganz aufmerksam sein.

Lidl-Rückruf von Elektro-Gerät

Betroffen ist das Modell mit der Artikelnummer IAN (für International Article Number) 470757_2407. Diese findet sich auf der Rückseite des Geräts und kann so exakt identifiziert werden. Wer ein Parkside-Gerät mit dieser Nummer hat, sollte handeln.

Denn die Herstellerfirma OWIM GmbH & Co. KG „bittet […] alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden“. Der Grund: Bei dem Lidl-Produkt könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Laser eine zu hohe Stärke habe.

Dies könne bei unsachgemäßer Verwendung etwa zu Augenschäden führen, heißt es auf dem Portal „Produktwarnung.eu“. Eine böse Folge, die selbstverständlich Hersteller, Verkäufer als auch Kunden vermeiden wollen.

Was ist jetzt zu tun?

Wer das betroffene Produkt besitzt, hat eine ganz einfache Möglichkeit: Das Messgerät, welches vom Discounter seit Mitte April dieses Jahres vertrieben wurde, kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Dafür ist nicht mal der Kassenbon vom Kauf nötig. Der Kaufpreis wird beim Vorzeigen des Geräts auch so erstattet.

Von dem Rückruf ist ausschließlich der Laser-Entfernungsmesser betroffen. Alle anderen Artikel der Marke Parkside können weiterhin bedenkenfrei benutzt werden.

