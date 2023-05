Lidl-Kunden platzt der Kragen – schuld ist diese heftige Entwicklung

Dieses Phänomen stößt Kunden von Lidl immer wieder bitter auf. Es geht um die Einkäufe in den Filialen, eine Entwicklung auf vielen Parkplätzen des Discounters und verärgerte Kunden. Aber der Reihe nach.

Parkplätze vor Supermarkt-Filialen sollen in erster Linie den Kunden der jeweiligen Märkte zur Verfügung stehen. Was jedoch in der Vergangenheit immer wieder passierte: Viele Parkplätze vor solchen Filialen wurden von Autofahrern belegt, die gar nicht im Discounter einkaufen waren. Sie wollten jeweils einfach nur den kostenlosen Parkplatz nutzen.

Lidl-Kunden nach Parkplatz-Theater sauer

Dieses Problem hatte Lidl genau so wie andere Discounter- und Supermarktketten. Um dagegen vorzugehen, beauftragen viele Konzerne seit geraumer Zeit diverse Parkplatz-Dienstleister. Diese kontrollieren auf den Parkplätzen von Lidl und Co., ob die Kunden ihre Parkscheiben vor die Windschutzscheiben gelegt und die vorgeschriebene Parkdauer eingehalten haben. Ist dies nicht der Fall, erhalten die dort parkenden Autofahrer ein Knöllchen.

Was zuletzt häufiger passierte: Autofahrer erhielten auf solchen Parkplätzen ein Knöllchen, obwohl sie auch tatsächlich bei Lidl einkaufen waren. Die Gründe hierfür waren unter anderem:

Die Lidl-Kunden hatten schlichtweg vergessen, ihre Parkscheibe rauszulegen.

Die Lidl-Kunden hatten ihre Parkscheibe rausgelegt, hatten jedoch in der Filiale länger gebraucht als die vorgeschriebene Parkdauer.

Die Lidl-Kunden hatten ihre Autos falsch geparkt.

Lidl reagiert auf Beschwerden

Aus diesen Gründen hatten manche Lidl-Kunden in jüngerer Vergangenheit ein Knöllchen erhalten und mussten meist zwischen 20 und 30 Euro zahlen. Das führte bei einigen Kunden zu großem Ärger. Lidl reagierte auf die Kundenbeschwerden und teilte mit: „Grund für die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung ist, dass es vermehrt zur Nutzung unserer Parkplätze durch Fremdparker kam. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden jederzeit einen Parkplatz vorfinden und somit ihren Einkauf schnell und bequem erledigen können.“

Die gute Nachricht für alle betroffenen Lidl-Kunden: Wer bei Lidl oder dem zuständigen Parkraum-Dienstleister Beschwerde einlegt und seinen Kassenzettel einreicht, kann in den meisten Fällen darauf hoffen, dass das Knöllchen aus Kulanz aus der Welt geschafft wird.