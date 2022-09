Lidl: Kunde kehrt nach Einkauf zu seinem Auto zurück – und ist fassungslos

Diesen Einkauf bei Lidl wird der Kunde wohl so schnell nicht vergessen.

Wie so oft wollte er doch eigentlich nur kurz in der Lidl-Filiale seines Vertrauens einkaufen gehen. Also parkte der Kunde seinen Wagen vor dem Markt und ging in die Filiale. Doch als er zu seinem Auto zurückkehrte, traf ihn der Schlag.

Lidl-Kunde muss Strafzettel zahlen

Denn der Kunde fand an seinem Auto ein Knöllchen wieder. 24,90 Euro soll er jetzt zahlen – aber nicht, weil er etwa vergessen hätte, die Parkscheibe auszulegen. Stattdessen soll er die Strafe abdrücken, weil er nicht korrekt geparkt hatte.

Sofort hielt der Kunde Rücksprache mit dem Unternehmen Safe Place, das die Parkplatzkontrollen durchführt. „Es wird wohl so gewesen sein, dass ich meinen PKW nicht 1:1 „korrekt“ in eine Parklücke gestellt habe“, schreibt er auf der Facebook-Seite von Lidl: „Die Fotos Ihrer allzu eifrigen Parkplatzaufsicht aus dem Hause Safe Place scheinen das zu belegen. So wurde es mir am Telefon mitgeteilt. Gleichzeitig wurde beim Telefonat erwähnt, dass es möglicherweise ein wenig schwierig gewesen sei, korrekt zu parken, da in meinem Korridor andere Autos vor mir bereits „schlecht“ geparkt hätten.“

Das alles sei für ihn jedoch kein Grund dafür, dass er jetzt eine solche Strafe zahlen soll. Schließlich sei der Parkplatz zum Zeitpunkt seines Einkaufs ziemlich leer gewesen. „In dieser Situation, an einem Nachmittag ohne hohes Kundenaufkommen, auf einem maximal 30 Prozent ausgelasteten Parkplatz, darf das doch bitte keine Relevanz haben“, schimpft er: „Da werden Mitarbeiter Ihres unredlichen Partners wahrscheinlich darauf angesetzt.“

Lidl: Kunde ist verärgert

Der Kunde bittet Lidl darum, dass der Discounter nicht mehr mit solchen Parkplatzkontroll-Unternehmen zusammenarbeiten soll. Die Reaktion des Konzerns: „Grund für die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung ist, dass es vermehrt zur Nutzung unserer Parkplätze durch Fremdparker kam. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden jederzeit einen Parkplatz vorfinden und somit ihren Einkauf schnell und bequem erledigen können.“

Was Lidl dem Kunden anbietet: „Gerne lassen wir den mitgeteilten Sachverhalt prüfen. Übersende uns dafür bitte in einer privaten Nachricht den Strafzettel und deinen Kassenbon.“