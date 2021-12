Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Lidl-Parkplatz: Ärger bei Corona-Test! Frau kann nicht fassen, was sie erlebt – „unwürdig“

Die Corona-Lage ist noch immer dramatisch. Die Zahlen sind hoch, die Regeln werden strenger und damit steigt beispielsweise auch wieder die Nachfrage nach Corona-Tests. Dabei hatten noch vor wenigen Wochen zahlreiche Testcenter und Zelte nach einem vergleichweise milden Corona-Sommer geschlossen. Und genau die fehlen jetzt.

Das hat auch eine Kundin in Braunschweig zu spüren bekommen, wie unser Partnerportal news38.de berichtet. Sie wollte sich bei einem Testzelt auf einem Lidl-Parkplatz in Braunschweig testen lassen. Doch was sie dort erlebte, fand die schlichtweg „unwürdig“.

Eine Frau wollte bei einer Teststelle auf einem Lidl-Parkplatz einen Corona-Test machen. Doch sie erlebte nach eigenen Angaben „Unwürdiges“. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Karina Hessland

Eigentlich ist das Prinzip simpel: Online nach Teststellen suchen, einen Termin buchen und zur entsprechenden Zeit zum Corona-Test gehen. Doch mancherorts scheint das gar nicht so einfach zu sein. In Braunschweig beispielsweise gilt aufgrund der Warnstufe 2 die 2G-plus-Regel. Heißt: Auch Geimpfte und Genesene brauchen einen Test.

Ein paar Fakten über Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Deshalb sind in der Stadt die Kapazitäten auch völlig erschöpft, wie news38.de berichtet. Das hat nun auch eine Frau bei einem Testzelt auf einem Lidl-Parkplatz in Braunschweig erlebt. Lidl selbst ist allerdings für das Corona-Testzentrum nicht zuständig und trifft dabei keine Schuld.

Das hat die Frau auf dem Lidl-Parkplatz besonders geärgert

Sie habe einen Termin gebucht, sei 15 Minuten vorher vor Ort gewesen und hätte dann sogleich den ersten Schock bekommen. Zahlreiche Menschen warteten dort auf ihren Corona-Test. Die Schlange sei bestimmt 250 Meter lang gewesen. Besonders ärgerlich: Geregnet hatte es auch noch.

Doch damit nicht genug. Zahlreiche Leute seien trotz Termin nicht mehr drangekommen, weil das Testcenter um 17.30 Uhr schließen sollte. Was die Betreiber der Stelle zu dem Fall sagen und wie es in Zukunft besser klagen soll, liest du auf www.news38.de.

