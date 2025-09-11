Lidl vergibt Gutscheine an Kunden – unter DIESER Bedingung

Discounter wie Lidl, Aldi und Co. bieten schon lange nicht mehr nur Nahrungs- und Haushaltsmittel an. Kunden können auf eine breite Palette an Non-Food-Artikeln wie Kleidung, Haushaltswaren, Werkzeuge, Pflanzen, Spielwaren, Bücher und Elektronik zurückgreifen.

Oftmals greifen Kunden bei Rabatt- und Schnäppchenaktionen gerne zu. Dann kann es schonmal passieren, dass der Artikel in den Filialen schnell vergriffen ist. Ganz nach dem Motto: Nur so lange der Vorrat reicht. Doch es gibt noch eine letzte Chance. Lidl beispielsweise besitzt einen Online-Shop, wo Kunden die gewünschte Ware ebenfalls bestellen können. Doch der Versand kostet extra – muss er aber nicht.

Lidl verrät Versandkosten-Tipp

Wer in der Filiale nicht fündig wurde, kann im Online-Shop von Lidl nochmal nachschauen und den Artikel ganz einfach nach Hause liefern lassen. Für den Versand berechnet das Unternehmen den Kunden eine Pauschale von einmalig 5,95 Euro – ganz unabhängig von der Anzahl der Artikel und ob die Bestellung in mehreren Paketen versandt werden muss.

Doch unter einem Lidl-Beitrag auf Facebook merkt eine Kundin Kritik an: „Die Versandkosten im Shop lohnen sich leider kaum, wenn man nur ein Artikel aus dem Angebot kaufen möchte, den es leider nicht mehr im Laden gab.“ Berechtigter Einwand. Doch dafür gibt es offenbar eine Lösung. „Unsere Kollegen in der Filiale geben dir gerne einen Versandkostengutschein, wenn ein gewünschter Aktionsartikel in der Filiale ausverkauft, im Onlineshop aber noch verfügbar ist“, erklärt das Social-Media-Team von Lidl.

Übrigens: Lidl-Plus-Nutzer können in der App auf einen Coupon zugreifen mit dem die Versandkosten sogar komplett entfallen. Bedingung dafür ist jedoch, dass der Bestellwert mindestens 79 Euro beträgt. Außerdem gesteht der Discounter seinen Kunden eine großzügige Rückgabefrist von 30 Tagen inklusive Rücksendung an – und zwar auf Kosten des Unternehmens.