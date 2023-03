Lidl: Preisschock! Kunden reiben sich verwundert die Augen

Preisschock bei Lidl! Der Discounter hat die Kosten für eine bestimmte Leistung erhöht. Das dürfte einigen Kunden bereits aufgefallen sein.

An steigende Lebensmittelpreise haben sich viele Kunden bereits gewöhnt. Aktuell sind Blumenkohl und Gurken extrem teuer – und das regt viele Verbraucher gewaltig auf. Doch Lidl hat noch an einer ganz anderen Stelle an der Preisschraube gedreht.

Lidl-Kundin beschwert sich auf Facebook

Neben den Filialen betreibt Lidl auch einen Online-Shop. Dort werden nicht nur Lebensmittel angeboten, sondern auch Möbel, Elektro-Geräte und Mode. Für den Versand deiner Bestellung berechnet Lidl pauschal einmalig 5,95 Euro. Dies gelte auch, wenn in Ausnahmefällen die Bestellung in mehreren Paketen versandt werden müsse, heißt es auf der Webseite.

Doch das war nicht immer so, wie eine Kundin auf der offiziellen Facebook-Seite vom Discounter anmerkte. „Oh Lidl hat still und heimlich die Versandkosten von 4,95 Euro auf 5,95 Euro angehoben“, schreibt ein Mann dort.

Discounter rechtfertigt sich

In den Kommentaren unter dem Post erklärt das Unternehmen dazu: „Lidl steht für das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist uns auch bei unserer Versanddienstleistung im Onlineshop wichtig. Daher verbessern wir unseren Service stetig und haben dennoch über die vergangenen zehn Jahre hinweg die Versandkosten auf demselben Level gehalten. Im Jahr 2022 sind die Kosten im Bereich der Logistik gestiegen. Das betrifft unter anderem Preise für Logistikdienstleistungen, Energie und Verpackungsmaterial. Daher korrigieren wir unsere Versandkosten zum ersten Mal seit zehn Jahren.“

