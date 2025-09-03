Lidl-Kunden müssen hier mächtig aufpassen – sonst sind sie eine Menge Geld los!

Kein Schnäppchen, sondern eine Betrugsmasche, auf die schon viele Kunden hereingefallen sind. Wer hätte das gedacht… Lidl-Kunden sollten bei diesem Online-Shop besser aufpassen. Er wirkt zwar auf den ersten Blick legitim, doch handelt es sich dabei um einen Fake-Shop.

Wer hier bestellt, wird nur sein Geld los. Die Produkte kommen nie an. Bis jetzt hat der Fake-Shop bereits großen Schaden angerichtet. Kein Wunder, die Angebote dort klingen einfach zu gut, um wahr zu sein. Und dann ist der Fake-Shop noch nicht einmal der einzige, der existiert.

Lidl-Fake-Shops richten großen Schaden an

Jehmrxht.shop: Dass es sich dabei nicht um den Lidl-Online-Shop handelt, sollte bei der Webseite eigentlich klar sein. Und dann auch noch die Angebote: Fernseher für 79 Euro, Küchenmaschinen zum Schnäppchen-Preis. Da sollten eigentlich alle Alarmglocken klingeln, doch lässt sich mancher wohl von den unschlagbaren Preisen blenden.

Wer dort bisher einkaufte, erhielt nie die Produkte und auch kein Geld zurück. Mittlerweile ist der Fake-Shop offline, wie „Mimikama“ berichtet. Doch ist er kein Einzelfall. Mittlerweile gibt es ein ganzes Netz an Fake-Shops. Dahinter steckt organisierte Internetkriminalität, oft sitzen die Strippenzieher im Ausland.

Nur www.lidl.de

Gefälschtes Design und Kundenbewertungen, Zahlungen per Vorkasse, kein Kundenservice – das alles sind Indizien, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Die Webseiten endet häufig auf .shop, .store oder .info, zudem wird ordentlich Werbung über Social Media betrieben. Oft verschwinden die Seiten nach kurzer Zeit und tauchen dann unter neuem Namen wieder auf.

Lidl-Kunden sollten also darauf achten, nur auf www.lidl.de einzukaufen und ansonsten sichere Zahlungsarten wie PayPal mit Käuferschutz zu nutzen. Tools wie fakeshop-finder.de können helfen, unseriöse Seiten zu enttarnen. Diese solltest du der Verbraucherzentrale melden und selbst die Finger davon lassen.