Lidl: Dieses Angebot spaltet die Kunden – „Beim Anblick schon Würgereflexe“

Viele Kunden sind beim Anblick eines neuen Produkts im Supermarkt-Sortiment aus dem Häuschen. Der Hype ebbt meist erst dann ab, wenn auch der letzte eines der neuen Lebensmittel ergattern konnte.

Auch bei Lidl sorgt jetzt ein neues Angebot für ordentlich Aufruhr. Doch während waschechte Bayern-Fans das Wasser direkt im Munde zusammenläuft, halten andere mit ihrer Kritik nicht gerade hinterm Berg. So hat ein Lidl-Kunde jetzt das Urteil „allein beim Anblick schon Würgereflexe“ gefällt. Doch welches Produkt erhält diese vernichtende Bewertung?

Lidl: Produkt für die „Dschungelprüfung“?

Beim Neuling im Lidl-Sortiment handelt es sich um die „Ofen-Weißwurst“ zum Backen der Eigenmarke „Alpenfest Style“. Weißwurst zum Backen? Ja, richtig gehört! Was zu kurios um wahr zu sein klingt, scheint beim Discounter aber ein ernst gemeintes Produkt-Angebot zu sein, wie ein Kunde jetzt beweist.

+++ Obi: Schränkt Baumarkt-Riese künftig sein Sortiment ein? Sprecher mit klarer Ansage +++

„Rechtzeitig zu #ichbineinstarholtmichhierraus hat Lidl Deutschland im Kühlregal eine bayerische Dschungelprüfung versteckt. Die Ofen-Weißwurst“, leitet er seine Bewertung auf Facebook ein. Warum die Weißwurst perfekt für den Dschungel zu sein scheint, erklärt der Kunde prompt: „Ein waschechter Bayer dürfte hier allein beim Anblick schon Würgereflexe zeigen, vergleichbar bei Stierhoden im australischen Dschungel.“

Doch schmeckt das neue Produkt von Lidl auch so, wie es aussieht? „Geschmacklich muss ich sagen: ja, kann man essen. Schmeckt aber nicht wirklich nach Weißwurst (was für mich persönlich schon ein Pluspunkt ist)“, so das Fazit des Rezensenten, der sich nach eigenen Angaben überwinden musste, die Ofen-Weißwurst auch wirklich zu verzehren.

Kunden sind geteilter Meinung

Unter dem Facebook-Beitrag sammeln sich die Kommentare. „Das ist ja übel“, findet etwa ein User. „WTF????!“, meint ein anderer. Andere dagegen wollen das neue Lidl-Angebot unbedingt mal testen: „Finde ich ansprechender als Pizza Leberkäse. Würde ich tatsächlich gerne mal testen, solange die Brät Qualität passt“, „Stell ich mir jetzt gar nicht sooo schlecht vor!“ oder „Hab ich letztes Jahr schon gegessen. Die Currysoße von McDonalds passt da hervorragend!“, heißt es von einigen Kunden.

Weitere News:

Bei diesem durchwachsenen Fazit müssen sich Weißwurst-Fans wohl selbst ein Bild vom neuen Angebot machen und beim nächsten Lidl-Einkauf auch mal einen Griff ins Kühlregal wagen.

Zuvor könnte sich allerdings ein schweifender Blick bei dir Zuhause lohnen. Denn wer bei Kaufland, Lidl und Co. in der Vergangenheit Ü-Eier gekauft hat, könnte mit bestimmten Figuren jetzt richtig viel Kohle verdienen.