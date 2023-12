Lidl: Öffnungszeiten an Heiligabend geändert – wann du beim Discounter einkaufen kannst

Die festliche Weihnachtszeit bringt nicht nur Glanz und Licht, sondern auch eine besondere Herausforderung mit sich: Die letzten Einkäufe müssen getätigt werden, und das ausgerechnet an Heiligabend. Und so stell sich für viele Kunden die Frage: Wie lange hat Lidl an Heiligabend geöffnet?

Werfen wir einen detaillierten Blick auf die Öffnungszeiten großer Supermarkt- und Discounter-Ketten wie Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Kaufland.

Lidl: Öffnungszeiten an Heiligabend

Normalerweise ist es eine fest etablierte Tradition, dass Lidl-Filialen an Heiligabend ihre Türen für die Kunden öffnen, und zwar von etwa 7 bis 14 Uhr. Diese Öffnungszeiten ermöglichen es den Menschen, sich mit den letzten Weihnachtseinkäufen zu versorgen und sich auf die besinnlichen Stunden vorzubereiten.

Doch dieses Jahr bringt eine besondere Konstellation mit sich. Da Heiligabend auf einen Sonntag fällt, bleiben die meisten Lidl-Filialen geschlossen. Der Discounter möchte seinen Mitarbeitern nach einer anstrengenden Vorweihnachts-Woche ein entspanntes Fest gönnen.

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für jene, die auf der Suche nach offenen Geschäften an Heiligabend sind. Lidl-Filialen an Sonder-Standorten, beispielsweise an Bahnhöfen, könnten in diesem Jahr dennoch geöffnet sein. Kunden, die von dieser Möglichkeit profitieren möchten, sollten sich vor Ort direkt bei ihrer Filiale über die genauen Öffnungszeiten informieren.

Auch interessant: Geheime Codes in jeder Lidl-Filiale – jeder Kunde kann sie entschlüsseln

Aldi, Edeka, Rewe und Kaufland ziehen mit

Lidl ist nicht allein mit der Entscheidung, die Öffnungszeiten an Heiligabend anzupassen. Auch andere Supermarkt- und Discounter-Ketten wie Aldi, Edeka, Rewe und Kaufland schließen ihre meisten Filialen an diesem besonderen Tag.

Aldi schließt an Heiligabend ebenfalls seine Türen an den meisten Standorten. Allerdings gibt es Ausnahmen an der Nordsee und Ostsee, wo manche Filialen geöffnet bleiben. Kunden, die an diesen Küstenregionen Weihnachten feiern, können also mit geöffneten Aldi-Filialen rechnen.

Edeka, Rewe und Kaufland setzen ebenfalls auf eine generelle Schließung ihrer meisten Filialen an Heiligabend. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. „Rewe to go“-Filialen sind beispielsweise an einigen Standorten geöffnet. Um sicherzustellen, dass der gewünschte Supermarkt die Türen geöffnet hat, sollten Kunden vor Ort direkt nachfragen.

Lidl und Co. an Heiligabend meist geschlossen

In der festlichen Zeit zwischen Weihnachtsbaum und Geschenkpapier stellt sich die Frage nach den Öffnungszeiten der Supermärkte als eine besondere Herausforderung dar. Lidl und andere große Supermarkt-Ketten passen ihre Traditionen an die außergewöhnlichen Umstände an, die Heiligabend in diesem Jahr mit sich bringt.

Um sicherzustellen, dass die festlichen Tage nicht von geschlossenen Türen getrübt werden, ist es entscheidend, sich im Vorfeld über die individuellen Öffnungszeiten zu informieren. Ob durch den persönlichen Besuch vor Ort oder durch den virtuellen Gang ins Internet – die Planung und Eigeninitiative der Kunden werden zu entscheidenden Begleitern für entspannte und besinnliche Feiertage.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.