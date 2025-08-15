Lidl-Kunden greifen bei Obst zu – an der Kasse folgt die böse Überraschung

Lidl änderte im April 2025 die Preisangabe für frische Ananas. Statt eines Stückpreises sehen Kunden nun einen Kilopreis von 1,49 Euro.

Diese Anpassung sorgt bei Lidl-Kunden für Verwirrung. Auch weil der Kilopreis oft erst an der Kasse bemerkt wird.

Kritik an Lidl – so reagiert der Discounter

Die Verbraucherzentrale kritisiert diese Praxis, da sie nicht der allgemeinen Verkehrsauffassung entspricht. Ananas werden üblicherweise nach Stückpreis verkauft. Kunden fühlen sich durch die ungewöhnliche Gewichtsbepreisung unsicher. „Diese Praxis sorgt für Unsicherheit und ist aus Sicht der Verbraucherzentralen nicht geeignet für transparenten Handel.“

Lidl argumentiert laut „chip.de“ jedoch, die Bepreisung nach Gewicht sei im Lebensmitteleinzelhandel üblich. Sie ermögliche bewusste Kaufentscheidungen und gerechtere Preise. „Kunden zahlen weniger für kleinere Ananas durch Gewichtsbepreisung.“

Lidl und die Herausforderung der Kundenzufriedenheit

Lidl verweist auf internationale Märkte wie Italien, wo diese Methode ebenfalls etabliert sei. Trotzdem bleibt die Umstellung für viele schwierig. Neben der Kritik zur Bepreisung steht Lidl aktuell wegen Verbrauchertäuschung mit seiner Rabatt-App vor Gericht.

Verbraucher sollten genau prüfen, ob Obst und Gemüse nach Gewicht oder Stück bepreist sind, um Überraschungen zu vermeiden.

