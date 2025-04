Kunden besuchen Lidl in Oberhausen – schon beim Betreten sehen sie es

Lidl ist eine beliebte Anlaufstelle zum Einkaufen, denn dort finden Kunden eine große Produktauswahl vor. Neben Lebensmitteln und Getränken bietet der Discounter unter anderem Bekleidung, Pflanzen, Dekoration, Fitnessprodukte und verschiedene Artikel für Haustiere an. In Deutschland gibt es über 3.250 Filialen, die sich mitunter in Oberhausen befinden.

Genau in dieser Stadt bietet Lidl jetzt ein Angebot an, dass bei weitem nicht jede Filiale hat. Schon beim Betreten des Stores sehen Kunden die große Neuerung.

Lidl Oberhausen: Diese Neuerung erwartet Kunden

Wie die „WAZ“ berichtet, hat im Februar ein Lidl in Oberhausen Osterfeld an der Teutoburger Straße 313 eröffnet. Zusätzlich zu dem Discounter finden Kunden dort jetzt auch eine DHL-Packstation.

+++ Auch interessant: US-Amerikaner besucht Lidl in NRW – darüber kommt er einfach nicht hinweg +++

Bei dem Lidl in Oberhausen können DHL-Kunden jetzt also Pakete empfangen und verschicken. Möglich ist das allerdings nur zu bestimmten Uhrzeiten.

+++ Passend dazu: Lidl-Kunden schielen auf Angebote – an der Kasse trifft sie der Schlag: „Nur noch verarscht“ +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das müssen DHL-Kunden jetzt beachten

Sucht man die Packstation neben der Lidl in Oberhausen auf der Website von DHL, stellt man fest: Sie ist montags bis samstags nur von 6 bis 22 Uhr zugänglich. Packstationen an anderen Standorten sind hingegen rund um die Uhr nutzbar.

Hier mehr lesen:

Zudem ist die neue DHL-Packstation bei Lidl nur mit mithilfe der dazugehörigen App bedienbar. Warum du an diesem Standort auf eine App angewiesen bist und wie das Ganze funktioniert, liest du hier in dem Artikel der „WAZ“. Übrigens: Nicht nur in Oberhausen Osterfeld, sondern auch in einer Filiale in Essen hat sich einiges für Kunden verändert (>>> hier mehr Details zu den Neuerungen erfahren).