Welcher Kunde liebt es nicht, wenn es bei großen Händlern wie Lidl und Co. die Möglichkeit gibt, viel zu sparen? Schließlich schaut man heutzutage mehrmals auf die Preise, die in den vergangenen Monaten sichtbar gestiegen sind.

Auch bei Lidl gibt es weiterhin einige Produkte, die für viele Kunden zu teuer sind. Mit einem Rabatt will das Unternehmen jetzt aber den Einkauf etwas erleichtern. Das Feedback ist zum Großteil allerdings negativ.

Lidl-Kunden auf 180

Aktuell feiert die Supermarktkette 50-Jahre-Jubiläum und beschenkt dabei seine Kunden. So gibt es im Discounter fünf Euro Rabatt ab einem Warenwert von 50 Euro. Dafür muss in der Lidl-App der Coupon aktiviert werden. Danach erhält man vom 3. bis 8. Juli vor Ort einen Rabatt von fünf Euro.

Dabei zählen allerdings unter anderem Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Bücher, Pfand, CO2-Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten NICHT mit.

Die Aktion teilt der Discounter auf Social Media mit, damit viele Kunden davon mitbekommen. Während sich das Unternehmen sicherlich viele positive Rückmeldungen von den Kunden erhofft hat, gab es dafür sehr viel Kritik.

„Sparen beim Einkaufen. Dass ich nicht lache“

Die Kommentare der Kunden sind dabei mehr als nur deutlich an das Unternehmen gerichtet: „Sparen beim Einkaufen. Dass ich nicht lache“, „Lohnt sich nicht, wenn so oft die Angebotsware nicht mehr vorhanden ist“, „Was bringt mir ein Rabatt, wenn ich ihn nicht überall verwenden darf?“, und „Lidl ist teurer geworden. Ich war gestern das erste Mal wieder da und es bestätigte sich weiterhin, dass alles teurer ist“, sind nur einige der vielen wütenden Menschen auf Facebook, Instagram und Co.

Vor allem wird kritisiert, dass von Sparen, wie in der Werbung erwähnt, nicht die Rede sein kann. Da bringe auch ein 5-Euro-Gutschein nicht viel, lautet das Fazit vieler Kunden. Dennoch läuft die Aktion des Unternehmens weiter. Bis Samstag haben Kunden noch Zeit, den Coupon in einer Filiale einzulösen.

