Lidl: DIESES Produkt sorgt für Verwirrung – „Vielleicht übersehe ich da was“

Na, da reibt man sich verwundert die Augen! Wer sich vegan ernähren will, kann inzwischen aus dem Vollen schöpfen: So bietet Discounter Lidl längst nicht mehr nur Obst und Gemüse als vegane Lebensmittel an, sondern auch diverse Ersatzprodukte für Fleisch und Milchprodukte.

Und eigentlich ist es ja völlig logisch, dass Fruchtsäfte auch zu den Produkten gehören, die vegan sind. Oder?! Tatsächlich sorgt jetzt Lidl unfreiwillig für fragende Gesichter und Irritationen bei einigen Kunden. In der Tat sind die auch erstmal berechtigt – wenngleich Aufklärung folgt…

Lidl: DIESES Produkt sorgt für Verwirrung

Auf Facebook wundert sich ein Lidl-Kunde, der ein Foto eines Orangensaftes postet. Dabei handelt es sich nicht um „normalen“ Orangensaft, sondern um „veganen Orangensaft“. Er schreibt dazu: „Na, da war ich heute beim Lidl und habe etwas gefunden. Und mich gewundert, von welchem Tier ich bisher meinen Orangensaft getrunken habe.“

Ähnliches teilte ein anderer Lidl-Kunde – ebenfalls auf Facebook. Diesmal marschiert er auf den Saft zu, zoomt dann auf die Bezeichnung „veganer Orangensaft“ rein und versieht sein Reel mit dem Hashtag „fail“. Offenbar denkt er, dass der Discounter einen Fehler gemacht hätte, schiebt spöttisch hinterher: „Was denkt sich Lidl dabei? Vielleicht übersehe ich da was und es sterben weniger Bienen dadurch“.

Veganer Orangensaft? Gibt es wirklich!

Doch tatsächlich leistete sich Lidl KEINEN Fehler. Im Klartext: Es gibt wirklich veganen Orangensaft! Wie die Verbraucherzentrale Thüringen erklärt, sind bei der Erzeugung von Saft normalerweise „eine ganze Reihe tierischer Hilfsmittel“ im Einsatz. Dazu zählen Fischblasen, Gelatine oder Hühnereiweiß.

Mehr News:

Sie sorgen dafür, dass unerwünschte Schwebstoffe gebunden werden. Auch bei Wein kommen sie oft zum Einsatz. Vor allem Apfelsaft werde oft mit Gelatine geklärt. Man könne aber statt tierische auch pflanzliche Hilfsmittel einsetzen. So eignen sich beispielsweise Erbsenprotein, aber auch Algenprodukte. Bleibt jetzt also zu hoffen, dass Lidl kein weiterer Spott mehr zuteilwird…