Dringende Warnung an Kunden von Lidl und Netto – es gab einen schwerwiegenden Fehler

Die Firma Metten Fleischwaren aus dem Sauerland ruft eine beliebte Bockwurst zurück. Betroffen ist die „Dicke Sauerländer Bockwurst“, die mit dem Haltbarkeitsdatum 05.09.2026 bei Lidl und Netto verkauft wurde.

Betroffene Kunden sollten jetzt genau hinschauen, denn der Hersteller warnt ausdrücklich vor dem Verzehr.

Was Lidl und Netto-Kunden jetzt wissen müssen

In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen sind Wurst-Liebhaber aufgerufen, ihre Vorratsdosen zu prüfen. Es handelt sich um Dosen mit fünf Würstchen à 80 Gramm und der Chargennummer L-2798183. Ein Produktionsfehler sorgt dafür, dass die Haltbarkeit der Wurst nicht garantiert werden kann. Beim Essen könnte also ein Gesundheitsrisiko bestehen.

Wer die betroffenen Dosen gekauft hat, kann sie problemlos zurückgeben – und zwar auch ohne Kassenbon. Einfach in die nächste Filiale von Lidl oder Netto gehen und den Kaufpreis zurückholen. Das Unternehmen erklärt, dass es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.

Lidl und Netto warnen vor dem Verzehr

Die „Dicke Sauerländer Bockwurst“ gilt eigentlich als hochwertiges Produkt. Doch diesmal lief in der Fertigung etwas schief. Metten Fleischwaren bittet daher ausdrücklich darum, die Wurst nicht zu essen. Was genau schiefgelaufen ist, wird nicht konkret erklärt, dennoch möchte das Unternehmen auf Nummer sicher gehen.

Für Kunden von Lidl und Netto ist das natürlich ärgerlich. Doch die Rückerstattungsregelung sorgt dafür, dass zumindest kein finanzieller Schaden entsteht. Wer sich unsicher ist, ob er die betroffenen Produkte hat: Einfach das Haltbarkeitsdatum und die Chargennummer kontrollieren.