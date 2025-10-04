Magenkrämpfe drohen! Kunden von Lidl und Netto sollen beliebtes Kult-Produkt nicht essen

Wer dieses beliebte Kult-Produkt kürzlich bei Lidl und Netto gekauft hat, sollte besser die Finger davon lassen. Wegen eines Produktionsfehlers kann das Produkt nämlich ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen für die Kunden haben.

Das Kaufen auf Vorrat ist bei Verbrauchern nach wie vor beliebt. Oft können Kunden dadurch sogar richtig Geld sparen, wenn sie bestehende Angebote nutzen. Bei Netto und Lidl zählt unter anderem die „Dicke Sauerländer Bockwurst“ zu einem regelrechten Kult-Produkt.

Rückruf wegen Fehler bei der Haltbarmachung

Doch wer diese Wurst kürzlich bei Netto und Lidl gekauft hat, sollte sie auf keinen Fall essen. Der Hersteller der Wurst, die Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG, hat das Produkt nämlich wegen eines erheblichen Produktionsfehlers zurückgerufen.

Das Unternehmen warnt gezielt Kunden von Netto und Lidl, dass bei der Haltbarmachung ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist. Auf „Produktwarnung.eu“ wird erklärt, dass die Wurst aufgrund dieses Fehlers bereits vorzeitig, also vor dem angegebenen Haltbarkeitsdatum, verderben kann.

Produkt war bei Lidl und Netto erhältlich

Wer die Wurst trotzdem isst, obwohl sie bereits verdorben ist, riskiert eine Lebensmittelvergiftung. Betroffene klagen über Übelkeit, Magenschmerzen, Durchfall und Erbrechen, wie die „AOK“ warnt. Auch können grippeähnliche Symptome entstehen, die häufig von Fieber begleitet werden.

Jedoch sind nicht alle Konserven der „Dicken Sauerländer“ Bockwurst betroffen. Der Rückruf betrifft ausschließlich die 5×80-Gramm-Dose mit der Chargennummer L-2798183, wie es auf „Produktwarnung.eu“ heißt. Das Produkt hat das Mindesthaltbarkeitsdatum 05.09.2026.

Das genannte Produkt wurde ausschließlich bei Lidl und Netto verkauft. Betroffen sind Filialen in den Bundesländern NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können es einfach bei einer Filiale von Lidl oder Netto zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis zurück. Die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich.