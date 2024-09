Lidl feuert gegen Netto – mit DIESEM Konter hätte der Discounter wohl nicht gerechnet

Die Discounter und Supermärkte stehen ständig im direkten Konkurrenzkampf zueinander. Die Discounter wie Netto, Lidl und Aldi zum Beispiel werben damit, dass es ihn ihren Filialen Produkte zu besonders günstigen Preisen gebe.

Nun sorgt ein Werbeslogan von Netto für mächtig Wirbel. Auf Social Media leisten sich Netto und Lidl deshalb nun einen kleinen Schlagabtausch. Wer der Gewinner ist? Entscheide selbst!

Netto lässt die Eigenmarken singen

Schon so mancher Werbeclip kann einen mächtigen und vor allem bleibenden Eindruck hinterlassen, um Kunden in die Filialen zu locken. Nun probiert es Netto mit einem kleinen Talentwettbewerb unter dem Motto „Bühne frei für die Nettoeigenmarke und ihre Talente“.

Es treten die Netto-Eigenmarken gegen andere bekannte Marken an. Verglichen wird vor allem das Preis-Leistungsverhältnis, wobei der Sieger natürlich schon feststeht: die Eigenmarken. Beispielsweise gibt es einen Clip, der eine Flasche des Netto-eigenen Ketchup „Papa Joe“ als Opern-Sänger zeigt. Im Publikum zeigt sich eine kleine Heinz-Ketchup-Flasche sichtlich beeindruckt und äußert, dass sie später „auch mal wie Papa Joe werden möchte“.

Lidl und Netto im direkten Schlagabtausch

Auf Social Media erntet Netto nun Spott und Häme – und das ausgerechnet vom Konkurrenten Lidl. „Danke Netto Marken-Discount für die Hörprobe eures Ketchups in der aktuellen Werbung. Wir denken, der Hörsturz ist dauerhaft“, teilt der Discounter auf Facebook aus – und nutzt den Clip direkt, um selbst für sich zu werben. „Deshalb dachten wir es ist nur fair, einen dauerhaften Preissturz für unseren Kania Ketchup hinterherzuschicken“, so die Ankündigung. Anstatt 1,79 Euro kostet der Ketchup der Lidl-Eigenmarke seit August vorerst nur noch 1,49 Euro.

Doch diesen Seitenhieb lässt Netto nicht einfach auf sich sitzen. „Meine Güte habt ihr lange für die Preisanpassung gebraucht – ein Tag länger und unser Sänger würde Opa Joe’s heißen. Eigenmarken-Ketchup von Rich gibt’s bei Netto schon seit Wochen für 1,49 €“, kommentiert das Social Media Team.

Pure Unterhaltung für Kunden

Einen Tag später legt Netto noch einen drauf und lässt die Kania-Ketchup-Flasche ebenfalls singen. „Ich wäre so gerne bei Netto, aber Kania nur von träumen“, singt das animierte Produkt schräg und schief. Das lässt sich der Discounter so einfach nicht gefallen und kommentiert: „Wenn der Ketchup von Netto singt, hören wir lieber weg – bei uns sinkt immerhin nur der Preis und nicht das Niveau!“

Und was sagen die Kunden? Die amüsiert der offene Schlagabtausch. „Lasset die Spiele beginnen“ oder „Traut ALDI SÜD es sich auch noch in den Ring zu steigen? Dann wird es sicher endlustig“ heißt es in den Kommentaren.