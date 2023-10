Lidl macht endgültig ernst – Kunden werden es sofort bemerken

Da hat sich Lidl viel vorgenommen. Der Discounter macht jetzt ernst – und Kunden werden es schnell bemerken. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit.

Lidl engagiert sich für ein nachhaltiges Wassermanagement in der Landwirtschaft: Der Lebensmittelhändler lässt bis Februar 2026 100 Prozent seines Obst- und Gemüsesortiments aus neun Risikoländern nach anerkannten Wasserstandards zertifizieren. Zu den Ländern zählen Spanien, Ägypten, Griechenland und Italien. Das verkündete der Discounter in einer Pressemitteilung.

Lidl „auf dem Weg nach morgen“

Ressourcen zu schonen sei eines von sechs Fokusthemen für die Lidl sich im Rahmen seiner internationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Auf dem Weg nach morgen“ stark machen wolle.

„Die jüngsten verheerenden Dürren und Überschwemmungen zeigen einmal mehr, wie wichtig ein bewusster Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser ist. Der Lebensmittelbranche kommt hier eine besondere Relevanz zu, da die Landwirtschaft für 70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs verantwortlich ist. Lidl setzt sich daher gemeinsam mit seinen Partnern in der Lieferkette für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser ein“, schreibt der Discounter in der Pressemitteilung.

Nach anerkannten Wasserstandards zertifiziert

Bis Februar 2026 sollen 100 Prozent der Obst- und Gemüse-Erzeuger aus Hochrisikoländern nach anerkannten Wasserstandards zertifiziert sein – so lautet das Ziel von Lidl. Kunden werden es in den Regalen also direkt sehen.

„Mit unserer ambitionierten Wasserstrategie, zu der sich alle 31 Länder, in denen Lidl mit Filialen vertreten ist, verpflichtet haben, wollen wir neue Maßstäbe für ein nachhaltiges Wassermanagement in unserer Branche setzen“, erläutert Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser

In der konkreten Umsetzung will Lidl zum Beispiel anerkannte Siegelinitiativen unterstützen und gleichzeitig Mindeststandards für nachhaltige Produktionspraktiken im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser setzen.