Lidl: Müssen Kunden bald wieder Maske tragen? Das sagt der Discounter dazu

Aktuell ist Einkaufen ohnehin ein leidiges Thema. Die steigenden Preise in Supermärkten oder Discountern wie Lidl machen den Kunden ordentlich zu schaffen. Da wäre eine Rückkehr zur Maskenpflicht für viele der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen könnte.

Angesichts der nach wie vor hohen und mit Blick auf den Winter vermutlich weiter steigenden Corona-Infektionszahlen erscheint die erneute Maskenpflicht allerdings sehr wahrscheinlich. Lidl fährt dabei einen klaren Kurs.

Lidl: Kommt die Maskenpflicht zurück?

Vor über zwei Jahren mussten sich die Kunden umstellen. Die plötzliche eingeführte Maskenpflicht ging vielen auf die Nerven, die meisten gewöhnten sich jedoch schnell daran. Mittlerweile dürfen sie auch wieder ohne eine Maske in den Filialen einkaufen. Vor allem wer spontan einkauft, muss dann nicht unverrichteter Dinge wieder vor dem Markt umkehren, weil er den Mund-Nasen-Schutz zu Hause vergessen hat.

In öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern und bei Behörden darf die Maske aber nicht fehlen. Zudem erwarten Experten mit Beginn der kalten Jahreszeit, dass die Corona-Infektionszahlen wieder exorbitant steigen werden.

Könnte dann auch die Maskenpflicht in den Supermärkten und Discountern zurückkehren? Auf Anfrage der Redaktion hat sich Lidl zu der Frage geäußert.

Maskenpflicht könnte unter DIESEN Umständen wiederkommen

Das Unternehmen orientiere sich in Deutschland „grundsätzlich an den Verordnungen der Bundesländer, den jeweiligen regional gültigen Allgemeinverfügungen sowie der Corona-Arbeitsschutzverordnung“ und setzt diese dann auch um. Da die Maskenpflicht zurzeit aufgehoben ist, dürften die Kunden für sich selbst entscheiden, ob sie beim Einkaufen eine Maske tragen wollen oder nicht. „Unseren Mitarbeitern in den Filialen machen wir ebenfalls keine Vorgaben zum Tragen einer Maske“, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Auf die Frage, wie der Discounter die Kunden und Mitarbeiter weiterhin vor Corona schütze, meinte der Sprecher: „Zur Gesundheitsprävention realisieren wir in den Filialen, Logistiklagern und Verwaltungsstandorten weiterhin ein umfängliches Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept auf Basis der gültigen Verordnungen und Allgemeinverfügungen.“