Lidl: Masken-Verkauf für den guten Zweck fliegt Discounter um die Ohren – „Ihr habt ja wohl nen Knall!“

Bereits seit April ist die Maske zum Alltagsgegenstand geworden. Es ist auch noch nicht abzusehen, wann die Maskenpflicht aufgehoben wird.

Aus dem Grunde nutze Lidl das Textil, um eine Spendenaktion zu starten. Diese ging allerdings nach hinten los. Viele Kunden von Lidl waren nicht begeistert.

Lidl: Spendenaktion mit bitteren Beigeschmack

Der Discounter verkauft ab sofort Masken, die von Jette Joop designed wurden. Der Erlös soll an eine Wohltätigkeitsorganisation gehen. In einem Instagram-Beitrag bewirbt Lidl die Mundschutze in den Farben pink und rosa: ,,Die Masken für Groß und Klein gibt’s ab morgen jeweils im 2er-Pack in deiner Lidl Filiale und für Kinder gibt’s sogar Designs zum Selber-Ausmalen!".

An für sich eine gute Aktion. Allerdings erntet die Kampagne harsche Kritik, und zwar in Bezug auf den Spendenempfänger. Das durch den Verkauf der Masken eingebrachte Geld soll an das Deutsche Rote Kreuz gehen. Die Organisation stand zuletzt in einem schlechten Licht da.

Günter Wallraf und sein Team deckten nämlich in einer Undercover-Recherche die fragwürdigen Motivationen der Mitarbeiter auf. Der Zeitpunkt, so der Vorwurf, die Organisation zu unterstützen, ist somit unglücklich gewählt.

Viele Kunden kritisieren die Aktion von Lidl. ,,Gerade wo das Rote Kreuz massiv in der Kritik steht und Skandale aufgedeckt wurden, soll ich die mit meinem Geld unterstützten? Das die Vorstände noch mehr Geld einsacken und Ehrenamtliche ausbeuten können. Ihr habt ja wohl nen Knall!", kommentiert eine Nutzerin. Sie findet viel Zustimmung.

Allerdings meldet sich auch eine Frau mit einem ernsten Anliegen zu Wort: „Ich selber bin Mitglied beim DRK. Es gibt so viele Dinge, die wir ehrenamtlich leisten. An die kleinen Ortsvereine denkt keiner!". Sie ist enttäuscht: „Durch nur eine Reportage wird alles zunichtegemacht. Wir werden in den Dreck gezogen!". (neb)