Was Lidl-Kunden eigentlich nicht erfahren sollten – „Stecken richtig bekannte Marken dahinter“

Immer wieder enthüllen Experten schonungslos Wahrheiten über die liebsten Discounter und Supermärkte von Verbrauchern. So fühlte das ZDF zuletzt den bekannten Iglo-Produkten bei Edeka, Aldi und Co. auf den Zahn und nahm dabei das Nachhaltigkeitsversprechen ganz genau unter die Lupe. Alle Infos dazu hier >>>.

Auch bei Lidl stellte ein Experte von „Marken Detektive“ jetzt Nachforschungen zu einigen No-Name-Produkten des Discounter-Riesens an. Was er zutage fördert, dürfte manchen Kunden verwundert zurücklassen.

Experte enthüllt Wahrheit über Lidl-Produkte

„Hier stecken richtig bekannte Marken dahinter“, leitet der „Marken Detektiv“ jetzt ein Video bei Facebook ein. Sein erster Tipp dürfte vor allem die Herzen von Naschkatzen höher schlagen lassen, verbirgt sich hinter den Schoko-Keksen der Lidl-Eigenmarke die bekannte Firma de Beukelaer.

So weisen die Discounter-Kekse nicht nur die gleichen Zutaten und Nährwerte auf, sondern werden auch im gleichen Werk in Kahla produziert. Doch können Kunden sie 35 Prozent günstiger als das Marken-Pendant „Prinzen Creamys“ kaufen.

Ingwershot und Gemüsemix zum Günstig-Preis

Der Experte hält aber gleich den nächsten Tipp bereit: den Bio Ingwer Shot der Eigenmarke Solevita. „Das ist 1:1 identisch zum Markenprodukt“, so der „Marken Detektive„. Dahinter verberge sich der Hersteller HPF-Getränke, vielen auch besser als Pfanner bekannt.

Schließlich werden Kunden auch bei den Konserven fündig, wenn sie nach Pendants zu namhaften Markenartikeln suchen. Denn auch hinter dem bunten Gemüsemix von Lidl soll sich eine bekannte Marke verstecken: die Marke BDG beziehungsweise Bonduelle. Beim Discounter-Riesen werden auch viele weitere Produkte des namhaften Herstellers vertrieben, nur sind die laut dem Experten satte 64 Prozent günstiger. Viele Lidl-Kunden dürften das bislang noch nicht über ihren Lieblingsdiscounter gewusst haben. Nächstes Mal sollten sie also besser ganz genau bei ihrem Einkauf auf das ein oder andere Marken-Pendant achten.