Lidl: Mann will zahlen – als Kunden DAS auf dem Kassenband entdecken, sind sie empört

Empörung pur! Ein Kunde will bei Lidl an der Kasse zahlen. Ein anderer Kunde ist davon so entsetzt, dass er ein Foto davon macht und bei Twitter hochlädt.

Auf dem Kassenband bei Lidl liegen drei Teile, die der Kunde bezahlen möchte: eine Packung Mikrowellenreis, ein Croissant und ein Keks. Dazu schreibt der Fotograf: „Ich kann nicht aufhören, über dieses absolut kriminelle Verhalten in Whitburn (Schottland) im Lidl nachzudenken.“

Lidl: Die Erfolgsgeschichte des Discounters Lidl: Die Erfolgsgeschichte des Discounters

Lidl: Einkauf ekelt Kunden an

Was ihn so schockiert? Das Croissant sowie der Keks liegen einfach so auf dem Band, ohne Tüte, ohne Verpackung. Und das in Zeiten von Corona!

Tagtäglich werden Waren auf diesem Band transportiert, die vorher von verschiedenen Kunden angefasst wurden. Und dieser Kunde legt seine Backwaren einfach darauf...

Can’t stop thinking about this absolutely criminal behavior in Whitburn Lidl pic.twitter.com/m0STQO4itk — glen (@glenford87) September 23, 2020

Das schockiert weitere Lidl-Kunden. Insgesamt 2800 Kommentare erntet der Post.

Hier eine Auswahl:

„Wir können genauso gut einfach am Förderband lecken.“

„Er hat offensichtlich vor, sein Croissant zu waschen, wenn er nach Hause kommt!“

„Das ist verdammt eklig, Mann...“

„Der Mann ist kurz davor, sich in einen hübschen Corona-assant in den Mund zu stecken.“

Eine Lidl-Kassiererin berichtet außerdem von ihren Erfahrungen: „Ich arbeite auch bei Lidl. Das passiert öfter. Ich bitte dann immer, das Essen zu nehmen, bevor ich es anfasse. Und manche Typen sagen: ‚Oh, du kannst es anfassen, ist mir egal.‘“

----------------------------

Mehr News zu Lidl:

Lidl: Kunden sauer! Discounter macht großen Fehler – und reagiert später: „Sowas darf nicht passieren“

Lidl: Discounter bringt App an den Start – doch die Kunden haben etwas zu meckern

Lidl-Produkte spalten die Kunden – „Was glaubt ihr, wer kauft sowas?“

----------------------------

Andere Lidl-Kunden wiederum können die Reaktionen überhaupt nicht verstehen: „Meine Güte, als ich ein Kind war, hat man Kaugummi vom Boden gegessen, und zum Vergleich: Ich hatte in 30 Jahren keinen einzigen Krankheitstag.“

Na dann: Guten Appetit! (ldi)

+++ Lidl mit Katzen-Angebot – Kundin fällt sofort vernichtendes Urteil +++

Ebenfalls interessant: Lidl bietet seit kurzem ein neues Produkt an, das für entsetzen sorgt. Ein Kunde findet es „pervers“. Hier liest du mehr <<<