Lidl: Mann macht Fund in Gurkenglas und ist besorgt – „Bitte aufpassen“

Der Kunde wollte sich die eingelegten Gurken von Lidl schmecken lassen, als er eine Entdeckung machte, bei der einem der Appetit vergeht.

In einem Twitter-Post zeigt der Kunde was er in dem Gurkenglas von Lidl gefunden hat.

Lidl: Kunde macht unglaubliche Entdeckung

Es war ein ziemlicher Schock! In dem Gurkenglas von Lidls Hausmarke schwamm etwas, das dort nicht reingehört.

Neben den eingelegten Gurken entnahm der Kunde auch ein großes schwarzes Stück Plastik. Dieser Verpackungsfehler hätte sogar richtig gefährlich werden können, weil nach eigenen Angaben sein 5-jähriger Sohn aus dem Glas essen wollte.

Beim Einkauf ist dem Kunden das fehlerhafte Gurkenglas noch nicht aufgefallen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Lehtikuva | Olivia Ranta

+++ Lidl passiert gravierender Fehler – das tritt bei Kunden eine Welle der Entrüstung los: „Geht gar nicht“ +++

Bestürzt twittert der Mann über den Fauxpas. „Wenn solch große Teile übersehen werden, was ist da noch alles “versteckt”?! Qualitätskontrolle sieht anders aus. BITTE aufpassen“, mahnt er dem Discounter an.

Was für eine Überraschung😳. Unser Sohn (5 J) fand diese Teil im Gurkenglas. Wenn solch grosse Teile übersehen werden, was ist da noch alles “versteckt”⁉️Qualitätskontrolle sieht anders aus ... BITTE aufpassen.#Lidl #freshona #produktwarnung #verbraucherschutz #quality pic.twitter.com/aLnQIKtBfT — Marco (@marco_polo_bet) February 20, 2021

Auf diese Überraschung hätte er er durchaus verzichten können. Bisher hat sich Lidl nicht zu dem Vorfall geäußert. (neb)